В Калуге пройдёт фестиваль ГТО для людей с ограничениями по здоровью
В среду, 13 мая, в областном центре в шестой раз состоится фестиваль ГТО.
Он пройдёт для жителей Калужской области с инвалидностью и ограничениями по здоровью. Участвовать могут и взрослые, и дети от 8 лет.
Праздник устроят на стадионе «Арена - Анненки» на улице Анненки, 5. Начало - в 11 часов.
Ещё для всех проведут весёлую зарядку с чемпионом. Её покажет Дмитрий Филиппов - он дважды выигрывал народные игры ГТО.
Все участники получат сертификаты. А победителей наградят медалями и грамотами.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь