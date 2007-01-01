Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В Калуге пройдёт фестиваль ГТО для людей с ограничениями по здоровью
Спорт

В Калуге пройдёт фестиваль ГТО для людей с ограничениями по здоровью

Евгения Родионова
11.05, 12:40
0 389
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 13 мая, в областном центре в шестой раз состоится фестиваль ГТО.

Он пройдёт для жителей Калужской области с инвалидностью и ограничениями по здоровью. Участвовать могут и взрослые, и дети от 8 лет.

Праздник устроят на стадионе «Арена - Анненки» на улице Анненки, 5. Начало - в 11 часов.

Ещё для всех проведут весёлую зарядку с чемпионом. Её покажет Дмитрий Филиппов - он дважды выигрывал народные игры ГТО.

Все участники получат сертификаты. А победителей наградят медалями и грамотами.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imh6ODRjc0psb084Wi80UXpIUC9XN0E9PSIsInZhbHVlIjoiWkxJME1IWU44ZmtjMkZNbWJXVHpxdkRPRXJTc3hzcWhJUmgrM3dQbHJrQUVTdHB4V29pa2IrZ09yc3JZNTFTWEJzcGY5dnpFaXdYRmF6TWlNK0dSTUdBMzc2clhWcWk1MjB4dVVqbVBiM1ZycCtHcE11SmtwejRUdHViUUFNV1hVbEllOFM3ZjFMeTNPNGhmZjRUUGs5UjBkZGtYL0ptcDBkY3NEcTVrS05VRXFBWlg1U0ovVXRtTlcvaTNGeHhLcXZBYXZudWk0WlN5QVNsejZ6c2w3UWNOdTM0czl1WEp5U0p1SDl2eU1XTlNzdmkrNHZIb2ZTejIvRTUrM0RwdkkzM0JsbWJyRlRLUDFFV3VYcHg3NjV3THdIT0dTUVpxT2RXMHN3R0tnUmlNY1lqdjR2RHR2SnRmRis1RENlQnR5RlZTVWpjM05MaEdrek5LRTVCNGlQL2lVd0orWnRBelUwUnhkOVBQV2dHTmVXNDdzQUkwYmJMRGNxN05Jbi9tcmtrZVhjMjJyNnBCTE8vSEJaTTYvV1dVdTE2VTU3ZDAzV3gvbE1oYVFtU21wSFdBdTVMUHZ2Y0RVSGRSWW5pTyIsIm1hYyI6IjVmOGI3YjIxMjMxNDU2MmE0N2UzZjFiNTQ2MjMxNmVlYWE1MzU2Y2EzYTNlNmExZDcyMTY2N2VkYzUyNjJhMjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjZQNTRMMTgwUUVKQkNGYjNpbGI2Y1E9PSIsInZhbHVlIjoiR05zSk5TOEZkYzNENno1cUdUTEJSVDN0bTI0NTdmSkpHUW1IQy9QWTlZeXhGOGtleEpseURINmZKU3NLRlVNNFF5c3Q1TzVFTnBEM3BRVW9nNUIxUVRsZy94MHpiWnlhYnM1UFpPWEY3bmc1RThGRkRGam1CVkxSU0lldTRFcmRjaldFQ1BQTGhmRVNuOHJ4dHU1MW5ZNmlib0J0YXI1bjVXdEREcHBJOEp4R3B1c0dsVndNQVJMZE54bDRLSWhpRDlPb1ZNWTFER2NtMlk0V2FxUEk4UkpPSmNGWjVWYWtOS2U3ajZiT2xiUlU2TlJQVnlYS2VJY1EvdGVEU1J4SCtuRmtvOE9nUnhuR29KR21RL0RnaEplVnNCeko3M2FBNDlVOGdISTdEdlF5aEFJbUxEUUlyTksybFFSRlcrT0xTZnJEOEhTNDJTaytTK2p1RkZQS2FkVUpmNG1JQ2gxdjhjOUgxamRvRHZvYzMrNEsyNzdCTXlmWGs2WGNIa1ZaOW1BYlVHa2tDSS9lanJlWGloM3ZXY1ZDbysxaitpK2Y3ZE9XSEJBMlVubklwWlpGS3pvNm54VnY0b2xhR2VacTR1RkEwTkZzeGRranFUMFBnelJLaFNtSWtjbEI0Vm9NU25Xck02NE13RTIrb0xqZnF6MGRuZi9vd3haaUsvY0QvdUZWNzIrd0ErbHhWb29LWFlwWk1oY296bmx2dW4zZmR4VTNhWXdEczlVUi9RVERyZVllUFpENEozdk1kSk1jS2JjdUNKTFY1aGkxRlJweTVhU21FQ0R3VE0xZlNhMTJOK2FVWStScUlnQ1E2Uzh3eW9Qcml0U29mNWJIeXJIOSIsIm1hYyI6IjdjMDJkMDc4NWE4OTUxN2NhYjk2NmNkMjc1M2M0MTQ1MTRjNzJlYTU3NTQ5ZTA4MDViODRiN2NkMDJkYzYxMTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+