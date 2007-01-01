В Калуге пройдёт фестиваль ГТО для людей с ограничениями по здоровью

В среду, 13 мая, в областном центре в шестой раз состоится фестиваль ГТО.

Он пройдёт для жителей Калужской области с инвалидностью и ограничениями по здоровью. Участвовать могут и взрослые, и дети от 8 лет.

Праздник устроят на стадионе «Арена - Анненки» на улице Анненки, 5. Начало - в 11 часов.

Ещё для всех проведут весёлую зарядку с чемпионом. Её покажет Дмитрий Филиппов - он дважды выигрывал народные игры ГТО.

Все участники получат сертификаты. А победителей наградят медалями и грамотами.