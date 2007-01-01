Калужские тхэквондисты заняли призовые места на первенстве ЦФО
С 4 по 6 мая в рязанской «Академии единоборств» прошло Первенство Центрального федерального округа по олимпийскому тхэквондо.
В нём принимали участие юноши и девушки 12-14 лет.
От Калужской области выступали четверо воспитанников спортклуба PIONEER. Двое из них дошли до призовых мест и взяли бронзу: Караев Билол и Юлдашев Ислам.
