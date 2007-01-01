Калужанин стал вторым на чемпионате России по универсальному бою
Калужанин стал вторым на чемпионате России по универсальному бою

Дмитрий Ивьев
30.04, 15:07
Турнир завершился в Нальчике, рассказали 30 апреля в Минспорта Калужской области.

Около 500 спортсменов из 10 регионов состязались за медали главного турнира страны.

Серебряную медаль в дисциплине «лайт» в весовой категории свыше 95 кг завоевал Иван Филимонов. Представитель ГБУ ДО КО «СШ по борьбе» также выступал в «классике», где занял пятое место.

Его товарищи Дмитрий Петрухин и Егор Константинов заняли пятые места в своих весовых категориях в дисциплине «лайт».

