Калужанин выиграл «бронзу» на первенстве России по ММА

Воспитанник калужского спортклуба «Спарта» Артем Аракелян завоевал бронзовую медаль на первенстве России по смешанным единоборствам (ММА). Соревнования среди юношей и девушек 12–17 лет прошли в Алуште.

На турнир съехались 595 спортсменов из 66 регионов страны. Артем выступал в весовой категории до 52 кг в возрастной группе 12–13 лет. Он успешно прошел отборочные этапы, но в полуфинале уступил сопернику, что позволило ему занять третье место и получить «бронзу».

Об итогах выступления калужского атлета 29 апреля сообщили в региональном министерстве спорта.