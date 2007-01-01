Калужанин выиграл «бронзу» на первенстве России по ММА
Воспитанник калужского спортклуба «Спарта» Артем Аракелян завоевал бронзовую медаль на первенстве России по смешанным единоборствам (ММА). Соревнования среди юношей и девушек 12–17 лет прошли в Алуште.
На турнир съехались 595 спортсменов из 66 регионов страны. Артем выступал в весовой категории до 52 кг в возрастной группе 12–13 лет. Он успешно прошел отборочные этапы, но в полуфинале уступил сопернику, что позволило ему занять третье место и получить «бронзу».
Об итогах выступления калужского атлета 29 апреля сообщили в региональном министерстве спорта.
