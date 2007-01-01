Калужские тяжелоатлеты выиграли две медали на первенстве ЦФО

Дмитрий Ивьев
28.04, 15:30
В воронежском городе Калач состоялось первенство Центрального федерального округа по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13-17 лет. В турнире участвовало порядка 250 спортсменов из 15 субъектов.

Сильнейшей в весовой категории 65 кг стала Полина Рунова, выступающая за жуковскую спортивную школу олимпийского резерва «Маршал». Спортсменка в сумме подняла 118 кг (рывок — 53 кг, толчок — 65 кг).

Бронзовым призером стал Никита Кармазин. Представитель боровской спортивной школы «Звезда» выступал среди соперников 67 кг и набрал 192 кг (рывок — 81 кг, толчок 111 кг), сообщили в Минспорта.

Новости по тегу
спорт
