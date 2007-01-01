Главная Новости Спорт Калужские гребцы выиграли медали на всероссийском турнире
Спорт

Калужские гребцы выиграли медали на всероссийском турнире

Дмитрий Ивьев
27.04, 10:32
Ростов-на-Дону принимал всероссийские соревнования «Регата на призы олимпийских чемпионов Н.Н. Спинева и С.А. Федоровцева» среди гребцов до 19 лет.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва им. Вячеслава Иванова продемонстрировали высокий уровень мастерства и завоевали новые медали, сообщили 27 апреля в Минспорта.

Победу в безрульной двойке одержала Екатерина Киреева вместе с напарницей Александрой Олениной из Московской области, показав время 7:59.57. Также спортсменки стали обладателями золотых медалей в безрульной четвёрке с результатом 7:18.75 в составе Вероники Малышевой и Софьи Таракановой из Саратовской области.

На второе место пьедестала поднялся экипаж Григория Андроника и Михаила Пронина в безрульной двойке.

eyJpdiI6IlBJRkw3MkVkdHQzS0hsVmxHNjQ3eHc9PSIsInZhbHVlIjoiTlpvWTFWVEZsa1J2akRmdW5rdWtyeTNLeVFrY3d1OXptV3JPdXNEWUJ4a0lNQjErdGQ2YStGWE8zbis4d3FOU3RqckNiNmNmd2cxcnIyTmp4VElnZHB6RVVNbllYNGk3dGdUZjBBSUhBUFF3M3JBR0FmZ1JwQnM5MEF4ajcxQUc1R3JVN21WWXhNdGFOUUdQaGhnUHFJd1pJTE5PdUpZZTNkZnNhR2JqRnpCT1lDMElyRVhrUmM4UUVqMXlqK1c4TU90TnVuZ0dPWHF1T0VZRG5nd0hkaWJCajlSY1pSbFVDRm16Vm4rYVJ4Q2tHUmh4WDVzZFJWWURwS0ZnWnlVcU5zaGhXNE5DdGg3eVNxN29hT3VUUCtCUDRGOXRDemIzclZTUVc5cGpOa3NnMnd5K1k3anN5c1FFc2lUalF2S1JtaFJheUJPeGovT2t1TTMyS1psN0ZMdG5YZlVuTnZ2cnpDSDZCR3BUVlc5VmRheWY0QmN5dys1eUdkb3hybkc3MDRkUURGNVZHZDVlbTc2aDkxUjZkNXhsbXlKbTdUQVlRZmNWZHRFU0NuNzNIK0U3SE16cXFCaXZ0bUdmanR4SCIsIm1hYyI6IjI4OTE5Mzg2MDg4MDhiZmZiODdmMzE1YTJmZjJmZGM0NmZjMDkxY2JlMWI5YmFlNzIyZTQwYjM3OGRhODdhYmIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjdpS0swaHNzRlFmdUFOUkI5bDcxWnc9PSIsInZhbHVlIjoidFRuS0hRUG5aYit2SWNMRTl3THZNMTRVSjhnSWE4ZG5DYVRnMHAvR2d2bTNBQmNqL0NoL1c1bkkxanRNZWRKdERiYTZ0NXEyajV4d2hXUk1WMDdtSmdPcnROZkFxYzZSV2YwbmMzVm8xbXp0Wm9tSzlIVzVQRXNpSmJqK3c0YnMrMkZVWUk5NTZYUnMwOG9qNHZnWDNyaDZBR2o4dFJyUWNxV1FDZXlnRjd4RGNZb294TjN5L0NXRXBoK24wd2NGNHZHTUJKT2ZoYityaWNYS2EvekRTcC9rcC9PQVVOalg0YTRjRUE4Z2k1WWRQV0lPQTIwL0M1UGJaRkhUd1dRa3VCRlNMMmZJNU1mWWRObW8yRmFaZnYvVFhYMXZTSy9NT0RRSjd1RFlFaEdwUFFJdXJiMFZrK0dmWG9CUCs3ZmRka3ZsZjFQVE51YWZOMkZRM2YyVjhwWDBXYVVqNnB2OUxFamx6UTdYOHdwSnhvY0NlUzNoWm5vQmFPVWVwY2RscnVVUWs5eXRBeUJPOVlHaUM1WkNvenFZOEJ2MTFuSkJtN29wVlJURlhBZjB6TW9hZnpwZERIVXcxclhwWUlCbVorbmxhMzd5aytIN2o5UVg4ajZQRnNqTW5IQ1JuT0F4SExWYm8zNWV1ang4UjE4bDJuU3IvOFowaGZyMVBqTjAvL3drSE0rRnFZZURDMnl2aDlrYStpVWliZDQ0cUtiOXl3bnFoM2MwMUl0NnFmUmhrbDFtcFFZZDdlNHkyYzBoSTArKzZMNndkUzRmSmJpNlFtTWpIZGY4blF4N2VzdVdSaXI0UGRJWFpGVzBsUTZDalVRZnRqV0tkY01JVnRwbiIsIm1hYyI6ImQ2YmE3NDRkNTM2NmZkN2NiNzVkZTczMTFkZjk4NjkxM2RkNjI5OTJhNDQ2ODVkMTdhYmM2ODdjMzQ1MDdmYWIiLCJ0YWciOiIifQ==
