Калужские гребцы выиграли медали на всероссийском турнире

Ростов-на-Дону принимал всероссийские соревнования «Регата на призы олимпийских чемпионов Н.Н. Спинева и С.А. Федоровцева» среди гребцов до 19 лет.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва им. Вячеслава Иванова продемонстрировали высокий уровень мастерства и завоевали новые медали, сообщили 27 апреля в Минспорта.

Победу в безрульной двойке одержала Екатерина Киреева вместе с напарницей Александрой Олениной из Московской области, показав время 7:59.57. Также спортсменки стали обладателями золотых медалей в безрульной четвёрке с результатом 7:18.75 в составе Вероники Малышевой и Софьи Таракановой из Саратовской области.

На второе место пьедестала поднялся экипаж Григория Андроника и Михаила Пронина в безрульной двойке.