Калужские гиревики выиграли чемпионат ЦФО
Калужские гиревики выиграли чемпионат ЦФО

Дмитрий Ивьев
24.04, 14:16
В Смоленске прошел чемпионат Центрального федерального округа по гиревому спорту, где в числе 272 спортсменов из 12 субъектов участвовали воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Маршал» (Жуков). Наши спортсмены считаются одними из лучших в стране.

Победы одержали: Ирина Мартынова, Милена Трофимова, Александра Пивень, Иван Кулаков, Тимур Трофимов, Ярослав Горячев, Александр Сергеев и Мовсар Сулейманов.

Серебряными призерами стали Иван Кормилицын, Ярослав Горячев, Фахриддин Хамидов, Роман Кирюхин, Александр Сергеев, Владимир Гуров, и Наталья Барбакова.

«Бронзу» завоевали Ярослав Горячев, Фахриддин Хамидов, Роман Кирюхин, Тимур Трофимов, Иван Кулаков, Артем Васин, Анна Побережная и Кира Чернова в индивидуальном и парном жонглировании с Натальей Барбаковой.

Калужская команда стала победителем женской и обладателем «серебра» в мужской эстафетах в толчке по длинному циклу. А в общекомандном зачете сборная нашей области завоевала золотые медали, сообщили в Минспорта.

