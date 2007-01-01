Калужские теннисисты завоевали медали на первенстве ЦФО
Калужские теннисисты завоевали медали на первенстве ЦФО

Дмитрий Ивьев
23.04, 14:15
В Смоленске завершилось первенство ЦФО по настольному теннису среди юношей и девушек до 14 лет. На турнир приехали 124 спортсмена из 15 регионов.

Женская команда региона, в которую вошли воспитанницы спортшколы «Труд» Карина Ипполитова, Дарина Садекова, Марина Прохорова и Виктория Ипполитова, заняла второе место.

Не отстали и юноши: мужская сборная Калужской области тоже вошла в тройку лучших. В её составе — Артем Ягодин, Даниил Коптеев и Виктор Шапоткин из «Труда», а также Максим Карандасов из «Вымпела».

Особенно отличилась Карина Ипполитова: она стала победительницей первенства сразу в двух дисциплинах — индивидуальном и парном разрядах. А Артём Ягодин добавил в копилку региона «бронзу» в парном зачёте.

eyJpdiI6Ii9BbVBIWjV2d3JIcmlBWXJQbEkvdmc9PSIsInZhbHVlIjoieEJtVVBkSGJsV21vM0ZIcUNiVWJmSW9RdjZmdXFIaXBsbnNPemFaR3dZSGMrTzlHeFZMdHRFbFg2N0lYZEM4ZGZTQWdOOVZ1dmJoajN5YVcyanBnUjlsT0tTR0UrVG15UG9KRlJZenM4bnFvYVdCMUdGbUlwVk9ML0dkeUIxSitYeXN4ZlpHeUZweW4zVFlqQ1RkQitnZ2Zmc1FFN1BQdWt5cTNLVldVQ2tQMGZJR00vaExrd2tjR1BQSGNCL0hoQ3FVZU5Tdm5OUlVYMXRPVHRkc01uMDNlNUhTVUJHMGV2elpCMXhMdGRMSExQQ2FHTDhuQ0VZbzFqcmZteFBQejRjdTVVbHcwRDFzTVpRR2ZhdzZpaUtxM09jZEN2SlAvYWxvQnZaZndBSkl0ekFWOTlwM21EV2hvUDlZQmVYbU10RjIrcXhGK3BBKyszaXNNWlhiTVlqcCtiS2xxd2VrTkVGdnVKaXh5dW5sd3YreHpHbVl2RytlazcvYk12bFhycWNRcU8reXBKbnhucXVmUVFCdmxEVWdsak9FWkNQMHNzRER2UnNYSlloOVRYNDFxWXUxZGt2R2h6NVM3aWkxeCIsIm1hYyI6ImIzYWZjOWRmMjRmZWIwOGMwNTUyNWQ3MjBiOWExNzE5NTYzNjdhZWQwOGI3ZGU3YzZiNWQ5ZGMyYWY5NzI2OWUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkQzeDVzSVV1bDB0MzZCcmxsSUk0b2c9PSIsInZhbHVlIjoiMEpHbnFtc3IydG4rNDduMTdMbDI5RHFJbVc3bFQ0TElYSERBTXdCZmVKaFR2dHNRUklBMERmYkd2bzRiaUpVUllDQ2dVMmZMTmpIRVBSUkNkdVI5N1NJcTFOOU9vWnFlZUNjSTk5ZlRtWGh0WGtDVFJQejY1UzBsMi81M3puWG5uYlQ3VVlseVd0STdRR2dlN1RWKzlkWkJqY2JHenA5cWFTYytmR24xeHZRU01qWXFIZ2ZKT3oxbW9iNW5peHIxeTIyMFZPa0FIa0h6cHlmRmxGQnFRbmthOHZMR1p3aDd5dTNCWVJtVUwxREdlMnRrUEk3Qm9rSG5aR3E5MFQwRGx0SzNJczFVZE5tYzJXbkNCVENwR1dkdVNXREdQS3VrcmxUT01GZTFldStNbWp4Y2V0TUlXby8rNyt3TytTR3RsazUwTE9hUFltSFozVnNneG9iVGJZS0luU1ZzTXFnVXF4RXJ1NG44ODF0ODBuT2wzMXZqNERsME9GOWU4QlZzcUxaMExhbGY3RnUvdlBlUUFSOWp0WEprbCtFSmFKdnV4cjZoSGhmcFliNGRkemJTSHRvbERvNDhaUGplTmFaMkkvYUhkV0QwbVNlTjZQZlZWdDRHTGlleUg5UEREZDduVzRIdkt6TmNjZi9zTnU2aWFLaWNYMHVQdytLNUF1U2xIR0dXK29jTWxacjdEU0N1Z2FtZk9Rb3RmZEsyRS9hdGI4R0lMSmc4NTZ1bzFCSWZYRHlQOXFTeUFyZWJvWVNsVjlvc3lnMy9PNVlqS3VxMmp6SEgvR0NoeUVudDdrNWZKbmxpUFdYK2pzYVVHSVVON3lETFI4QVpuT1VhS1BXcCIsIm1hYyI6IjU1MjE0MDI2YjcxOTI0OWRmYzJjNjNiMDE3NTllZTdlOWZjYmI5MjM4ODFkZGUxMzc1Yjg0Y2IwOTAzNTE4YzgiLCJ0YWciOiIifQ==
