Калужские теннисисты завоевали медали на первенстве ЦФО

В Смоленске завершилось первенство ЦФО по настольному теннису среди юношей и девушек до 14 лет. На турнир приехали 124 спортсмена из 15 регионов.

Женская команда региона, в которую вошли воспитанницы спортшколы «Труд» Карина Ипполитова, Дарина Садекова, Марина Прохорова и Виктория Ипполитова, заняла второе место.

Не отстали и юноши: мужская сборная Калужской области тоже вошла в тройку лучших. В её составе — Артем Ягодин, Даниил Коптеев и Виктор Шапоткин из «Труда», а также Максим Карандасов из «Вымпела».

Особенно отличилась Карина Ипполитова: она стала победительницей первенства сразу в двух дисциплинах — индивидуальном и парном разрядах. А Артём Ягодин добавил в копилку региона «бронзу» в парном зачёте.

