Калужане выиграли медали на турнире по рукопашному бою
Калужане выиграли медали на турнире по рукопашному бою

Дмитрий Ивьев
23.04, 13:45
В Костроме завершились всероссийские соревнования «Победа» по рукопашному бою — турнир памяти мастера спорта Гарика Айвазяна. На ковёр вышли более 500 спортсменов из 26 регионов страны.

Калужскую область представляли воспитанники клуба «Чёрный тигр», и они вернулись домой с коллекцией наград.

Победителем турнира стал Энтони Агитян, который завоевал высшую награду в своей весовой категории.

Две серебряные медали привезли Юлия Толбанова и Анжелика Антипова.

Бронзовым призёром соревнований стала Вероника Саркисова.

Тренируют спортсменов Нарек Мосесян и Дмитрий Жуков.

Новости по тегу
спорт
