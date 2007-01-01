Калужане выиграли медали на турнире по рукопашному бою

В Костроме завершились всероссийские соревнования «Победа» по рукопашному бою — турнир памяти мастера спорта Гарика Айвазяна. На ковёр вышли более 500 спортсменов из 26 регионов страны.

Калужскую область представляли воспитанники клуба «Чёрный тигр», и они вернулись домой с коллекцией наград.

Победителем турнира стал Энтони Агитян, который завоевал высшую награду в своей весовой категории.

Две серебряные медали привезли Юлия Толбанова и Анжелика Антипова.

Бронзовым призёром соревнований стала Вероника Саркисова.

Тренируют спортсменов Нарек Мосесян и Дмитрий Жуков.

