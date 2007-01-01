Хоккеисты «Калуги» проиграли решающий матч 1/4 финала
Вечером в воскресенье, 19 апреля, в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги калужане принимали чеховский «Гранит».
Это был пятый матч серии до трёх побед.
Основное время игры завершилось со счётом 3:3, а в овертайме решающую шайбу забросил «Гранит», сообщили в Минспорта.
В полуфинал прошла команда из Чехова, а «Калуга» завершила сезон.
