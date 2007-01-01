Хоккеисты «Калуги» проиграли решающий матч 1/4 финала

Дмитрий Ивьев
20.04, 09:03
Вечером в воскресенье, 19 апреля, в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги калужане принимали чеховский «Гранит».

Это был пятый матч серии до трёх побед.

Основное время игры завершилось со счётом 3:3, а в овертайме решающую шайбу забросил «Гранит», сообщили в Минспорта.

В полуфинал прошла команда из Чехова, а «Калуга» завершила сезон.

eyJpdiI6ImhOeTFCOEJQNzU4RkUxT0hqTWN6WUE9PSIsInZhbHVlIjoiNEphUGtuMmY5WVprSklsamF2aHdlTzZtR3NrSENyNkhtdkVMK3VZQVRhT2s1SHpNMUpZRVRJQWVncjhCd1lNU0hMOTB2VURJRjR0L3c1RzQwU2g5MTBMSFE1MXBvdGdaTFBRa09CQk5aRG1QRXQ2dy9vY1B2dDZhR3VzQWZ6SU5pNUMrTGtPTFRKNlJYT3Zud3lvVHYwSFJnTDZaVC96MjdHV0xCWDFyQW9icVpobkNpYzJEeFhmRitjeVA5cTI3di8yWXBGMVhCd1NzZXhLQnYrOC9iODdUMkNNYWZ5bC9hY2RCcXczcDFaUnZRNEFjL3JWUXMzcDJmNHhlaHhOcnFSS1dIbXZhNmpOTDlCelc4bHUxR1ZKWUYxK1lpQVFGSXFCMHRvR2t5S09ldGEvM1Q4bWhpcFQwMmpYZUhuYkpvMzVnM3kvRkdZbFM3bVlsRmRObzBaUHljaWh3WXZPZEUzS2Q1YlVaU2VYTWlwNFI1a1dSelYzYjI5WlRidGRaVS9YbHNNZENGeTRZMU5jdk5jQW9LSFh4TENGckk1OHM5amdROFRDa01mTitRZElidTd4cjB2Zk1DRGVWalN4VyIsIm1hYyI6IjJmYjcxMWZjMWIzM2VjM2Q5OGNmNWU1Nzc0OWYyNDMxNGFhZGY5MTRmMzYyZTMwMjk4NjI0YWMzYTNjYjgwNzkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkxXQzhVbkFndG1Uc21qc2lRMjcwY3c9PSIsInZhbHVlIjoiOFZ4RjJhVTBNZjI3eENTSjVLWmxOZVpBcjdBek1yenkyOVNLSm83MkxuK1FnOUhzOW94MWs1TUFYaWIzOVdWYXg3UEQwQW4wVStNWDAzYjF2VHQ0N0NnYWVNaUJJK01tL1VCdVVOWThBN3JjdWsza0ZhZkpZRy9pTEJXWXp3YWxkVEdMdmhuVWhZN0lUUDdlZFBRSWgyZmNTc0o0Ry9XUkQ1R2t4alBvcFc1TGU0L3NONGVKMmFZMnk3aldmRy8zSVNmZ1NWa1VBVWh6em0yT0t4RFNkdnFMakgvUjNkcXd0MjlUZ0dVcWdHaWVVSGRxcU8vRThreXVLZHROeHRwQXJhbE4ya05HMTkzdFlKOTVUQzFRYXZHRllpMkxjMGNsVDA2U3RlMzhCcDRLMHVZTkE3TFdMZzhJYkxHUm5JZlBhRWlwUlpiV1VGZXBtcnRiVFQ0ekFOb1VWc3RyZ0pLYTRGZEtWdVhKbkdWb0llUWMyYmZEc3VENTh2U2s1T2N0akZnQkc1T2xybmhJQ0ZIaitUbC9kV0lLTkREUkJWVWVsVThBb3RLTm5LWU1WdFozYkdwTzhzMHFSQS8rcW8xdTZ0R00rWlFaODkxeTdCeVZGOU9TaWJMa2dnUHlKajBsdFVvd1Fvc1NmYkN6SUNZdTkzUW5sY29DQXI0YU9mZldEckJybnk0Z0cwOExvWnMvdG15SDFCS0FybmppVzJLcnBKVWVyYm82dkdhT3ZYQkRLQXRtKytOSW1VejNpZ2o5YTBTbkMyNS9YVWZveGpCbGhGM1hrcVJUdDBlMzRqdG1iMms4dzBBSXVCYzlTeDFYMnN0ZUpjS2t1TlF1cjNlYiIsIm1hYyI6ImM1M2UyMDg2NzhhOTg3NGZjMDRkM2YxNDg0YmQ4YTY3YWE2MzhmODhiMjVkMDFkMjU1NjQyYjEzMWYyZGQ5ZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
