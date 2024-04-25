В Обнинске прошла презентация книги Александра Савина «Летающий слон. Записки олимпийского чемпиона»

Мероприятие состоялось в музее истории. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

Он отметил, что в Обнинске находится 5 спортшкол, 2 спортклуба и академия ММА.

- Отдельную главу в истории Обнинска занимает волейбол: 6 спортсменов стали медалистами Олимпийских игр, а самая яркая звезда — чемпион ОИ-1980, серебряный призер ОИ-1976 года Александр Савин. Название связано с Александром Борисовичем, но сам он говорит: «Не обо мне книга, не я герой". Здесь - воспоминания о партнерах их ЦСКА и сборной СССР, наставниках, и, конечно, родных и близких, - рассказал министр.