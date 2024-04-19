Калужане выиграли еще две медали на чемпионате России по плаванию

Турнир проходит в Казани. Туда съехались 700 сильнейших спортсменов.

Представляющая Калужскую область Мария Каменева выиграла заплыв 100 метров на спине. Ранее она стала чемпионкой на дистанции 50 метров на спине.

Также на 100-метровке «серебро» у нашей Алины Гайфутдиновой.

В пятницу чемпионат продолжится. Калужане будут участвовать в решающих заплывах.