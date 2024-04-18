Игру ФК «Калуга» с «Динамо-Брянск» перенесли

Ранее мы писали об отмене матча из-за отказа гостей из Брянска выходить на поле.

Судя по информации пресс-службы калужского клуба, комиссия КДК не нашла никаких нарушений со стороны ФК «Калуга».

Многие болельщики уверены, что гостям должны были засчитать техническое поражение, за попытку получить 3 очка без борьбы.

Точная дата и время будут известны позже.