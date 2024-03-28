Домашний матч «Калуги» костромским «Спартаком» перенесли на 29 мая

Ранее мы сообщали о переносе игры ФК «Калуга» и «Спартака» из Костромы. Игра должна была начаться в 14:00, но за полтора часа до начала РФС принял решение об отмене всех соревнований тура и переносе на следующие даты.

Отмена культурных и спортивных мероприятий произошла после теракта в «Крокус Сити Холл».

Сегодня стала известна резервная дата. Домашний матч с лидером турнирной таблицы состоится 29 мая, а уже 2 июня калужские футболисты встрется с ФК «Иртыш» в Омске.