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В Калуге пока не выбрали место для установки стелы «Город воинской доблести»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.03.2023 18:46 0 114
В Калуге пока не выбрали место для установки стелы «Город воинской доблести»

Как мы уже рассказывали, ко Дню города в Калуге планируется установить стелу «Город воинской доблести». Эта тема активно обсуждалась в начале февраля. К середине прошлого месяца чиновники собирались представить варианты мест, где могла бы появиться стела, и начать голосование.

Однако на данный момент онлайн-опрос горожан еще не начат. В понедельник, 20 марта, ситуацию нам прокомментировали в городской управе:

- В данный момент места возможной установки стелы «Город воинской доблести» обсуждаются депутатами городской думы Калуги в своих избирательных округах, а также на уровне территориальных общин. Также большое количество мест было названо калужанами в соцсетях. Вся эта информация аккумулируется в секторе главного архитектора. Место установки стелы будет определено в ближайшее время совместно городской управой и городской думой Калуги, с тем расчетом, чтобы завершить ее установку ко Дню города.

Из областного бюджета на стелу выделят два миллиона рублей.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.03.2023 18:46 0 114
Тэги: общество
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