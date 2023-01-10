В Калужской области заболеваемость ОРВИ резко снизилась в первую неделю января

За первую неделю года, со 2 по 8 января, в Калужской области 3933 человека обратились к врачам по поводу заболевания ОРВИ. Это в два с половиной раза меньше, чем в конце декабря, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Это, вероятно, связано с низкой обращаемостью за медицинской помощью в праздничные дни, - пояснили в ведомстве.

В то же время пороговые значения все равно остались превышены на 7,5%.

В больницы с ОРВИ попали 27 человек.

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