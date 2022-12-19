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19 декабря Сосенский стал городом

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 19.12.2022 07:50 0 124
19 декабря Сосенский стал городом

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 19 декабря.

1884 – «Губернские ведомости» сообщили: в дворянском собрании профессора С.Танеев (фортепиано) и И.Гржимали (скрипка) дали благотворительный концерт в пользу местной музыкальной школы. Волшебство «Легенды» Венявского произвело чарующее впечатление на публику. (По материалам Ю.Сухоцкого)

1896 – «Губернские ведомости» сообщили о бенефисе и чествовании дирижера Калужского театра Энгеле.

1917 (ст. стиль)декретом №1 городского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов городская Дума г.Калуги была распущена (из записной книжки В.Продувнова). декрет N 1 Калужского совдепа о роспуске городской думы.

1917 – родился Николай Васильевич Пысин (1917-1975). Герой Советского Союза (19.08.1944), командир эскадрильи 8-го гвардейского штурмового авиационного полка Краснознаменного Балтийского флота. Умер 28 октября 1975 года, похоронен в Москве на Донском кладбище.

1930 – вышел первый номер Ферзиковской газеты «Смычка». Газета меняла название: 1950-1962 годы - «Путь к коммунизму»; 1963-1994 годы -  «Красное знамя»; ныне - районная газета «Ферзиковские вести».

1941 - город Таруса и поселок Дугна Ферзиковского района освобождены от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны. Начало оккупации – октябрь, 1941 года.

1951 – «Заканчивается строительство средней школы

На окраине г. Людиново, по соседству с чугунолитейным заводом, заканчивается строительство средней школы-десятилетки. Это будет вторая в районе средняя школа». (Из публикаций газеты «Знамя»)

1991 – указом Верховного Совета РСФСР поселку Сосенскому был присвоен статус города.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 19.12.2022 07:50 0 124
Тэги: история калуги
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