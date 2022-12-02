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«Ковид снизил наш иммунитет»: в Калуге растет заболеваемость свиным гриппом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.12.2022 11:23 3 1721
«Ковид снизил наш иммунитет»: в Калуге растет заболеваемость свиным гриппом

На прошлой неделе в Калужской области выявили четыре случая гриппа типа А (H1N1). Его еще называют свиным. За все предыдущие ноябрьские недели было только два пациента. Ситуацию с ростом заболеваемости в эфире «Ника ТВ» прокомментировала главный врач инфекционной больницы Елена Алешина.

По ее словам, для нынешнего гриппа характерно быстрое начало.

- Тяжелое начало с очень высокой температурой, температура может быть до 40, на фоне этой высокой температуры возможна рвота, головная боль, боль в мышцах, - пояснила Алешина. - То есть общее явление интоксикации. И быстрое присоединение вирусной и вирусно-бактериальной пневмонии. Эти пациенты попадают к нам не только с явлениями интоксикации, но и проявлениями пневмонии. Я всегда беспокоюсь о том, что у наших калужан, и вообще у наших россиян есть такая привычка отлежаться. Как только повышается у человека температура, есть недомогание, они не врача вызывают и стараются получить адекватное лечение, они начинают пить жаропонижающие и просто лежать в кровати в ожидании чуда. Но грипп – это не простое ОРВИ, которое может более-менее безобидно пройти. Он обязательно несет за собой какие-то осложнения. Особенно нелеченый грипп. 

Как отметила врач, разница симптомов ковида и свиного гриппа небольшая.

- Разницы немного, но сейчас ковид более легкий - раз, реже бывает пневмония – это два, и его начало в первую очередь связано с поражением верхних дыхательных путей, - рассказала она. - То есть заложенность носа, насморк, в горле дискомфорт. Он больше протекает как ОРВИ. А для гриппа очень характерны быстрое начало и высокая степень интоксикации. Ковид снизил наш иммунитет. И мы сейчас наблюдаем яркое клиническое проявление очень многих инфекций. У нас в этом году достаточно много менингитов и менингоэнцефалитов. И эта тенденция не снижается. Мы видим тяжелые проявления остро-кишечных инфекций. В том числе сейчас у нас в реанимации в чистой зоне людей больше, чем в грязной зоне ковидной. Такого у нас не было никогда. Если у нас были случаи, что в реанимации несколько дней не было ни одного пациента, то теперь у нас реанимация постоянно имеет пациентов. И все они достаточно тяжелые.

В министерстве здравоохранения Калужской области в пятницу, 2 декабря, нам сообщили, что прививку от гриппа сделать еще не поздно. Вакцина есть в прививочных пунктах.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.12.2022 11:23 3 1721
Тэги: общество здравоохранение елена алешина
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