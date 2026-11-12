12 ноября в Калуге открыли памятник Ивану III

Что происходило в Калужской области 12 ноября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 12 ноября.

1675 - 12(2.11) - в ночь на второе ноября 1675 года в земляной тюрьме Боровского острога скончалась боярыня Феодосия Прокопьевна Морозова (31(21).05.1632-12(2).11.1675), сподвижница идеолога старообрядчества протопопа Аввакума, родственница Марии Ильиничны Милославской – первой жены царя Алексея Михайловича Романова. На предполагаемом месте кончины мучениц боярыни Морозовой и ее родной сестры княгини Евдокии Урусовой в Боровске построена часовня (2004). В основание строящейся часовни была опущена надгробная плита Ф. П. Морозовой и Е. П. Урусовой. История Феодосии Морозовой вдохновила известного русского художника Василия Ивановича Сурикова на создание картины «Боярыня Морозова» (1887, Государственная Третьяковская галерея).

1798 – «Ввечеру стал на Оке реке лед и 15 стали по лду чрез Оку переезжать и были столь великие морозы что люди замерзали около города». (Из записок купца Губкина)

1917(ст. стиль) – выборы в Учредительное Собрание России. От Калужской губернии пришли 8 человек, из них 5 – большевики: И.Н.Стуков, Н.П.Глебов-Авилов, П.П.Захаров, П.О.Логачев, В.З. Гинзбург. За список большевиков в нашей губернии проголосовали 57,8% избирателей. (В целом по России на выборах в Учредительное Собрание большевики получили только 23,9% голосов). (Из публикаций В. Продувнова)

1924 - в селе Дворцы Дзержинского района в семье крестьянина родился Михаил Федорович Манакин. Герой Советского Союза (15.01.1944). Командир взвода автоматчиков 32 стрелкового полка 12-й гвардейской стрелковой дивизии, участник боев при форсировании Днепра, освобождения территории Калужской области и многих советских городов.

1925 – в селе Мочалове Юхновского уезда родился Константин Михайлович Афанасьев. Калужанам он известен как публицист-краевед, журналист и автор замечательных книг: «Летопись провинции. ХХ в. Хроника событий в зеркале периодической прессы», «Калужские губернские очерки», «Любимый город» и др. Участник Великой Отечественной войны.

2017 – на площади Старый Торг торжественно открыт памятник великому князю Московскому Ивану III. В мероприятии приняли участие министр культуры РФ, председатель РВИО Владимир Мединский, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, другие почетные гости и многочисленные калужане.