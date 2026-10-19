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19 октября в Калугу приехала императрица

Что происходило в Калужской области 19 октября в разные годы.
19.10, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 19 октября.

1812 – в письме Кутузов благодарит калужского губернатора Каверина за сохранение порядка в г. Медыни, «…несмотря на то, что близ оного два дни назад происходило сражение. Сие прибавляет еще к тому доброму мнению, которое я о вас иметь должен за порядок, водворенный вашим превосходительством во вверенной вам губернии и которому армия обязана продовольствием и нарочитым удовлетворением всех требований для оной». Как губернатор Каверин сыграл важную роль в деле снабжения армии продовольствием и организации вооруженной борьбы с врагом.

1837 – Калугу посетила возвращавшаяся из путешествия по России императрица Александра Федоровна – супруга Николая I.

1917 - образование Юхновской уездной организации РСДРП(б).

1917 – разгон Калужского Совета солдатских депутатов контрреволюционными частями.

1957 - вышла обнинская городская газета «Вперед». С 3 марта 1992 года газета издается под названием «Обнинск».

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