В Калуге проводится модернизация уличного освещения

Вечером в субботу, 1 октября, городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ рассказал о ходе реконструкции уличного освещения.

Как сообщил градоначальник, на некоторых участках улиц Пролетарская, Чижевского и Суворова освещению мешает листва разросшихся деревьев.

- Поручил сотрудникам городских служб чаще проверять освещение на улицах именно в вечернее время, чтобы затем ветки обрезали там, где это наиболее необходимо, - рассказал Денисов.

Далее городской голова поделился дальнейшими планами по модернизации уличных фонарей:

- До конца текущего года планируем закончить работы по реконструкции системы освещения на улицах Никитина, участке Грабцевского шоссе от площади Маяковского до улицы Моторной, на улице Академическая, а также на территории Городского досугового центра на улице Пухова.

По мнению чиновника, новые приборы рассчитаны на экономный расход электричества, что позволит снизить общую нагрузку на городские электросети. В то же время после замены старых электросетей и светильников освещение на дорогах становится ярче.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.