На аэродроме «Калуга – Орешково» установлен рекорд на реактивном самолете

В субботу, 1 октября, пилот Русских авиационных гонок Алексей Иванов на аэродроме «Калуга – Орешково» установил рекорд России по многократному выполнению петли Нестерова на реактивном самолёте L-29.

Как сообщают в группе «Русские авиационные гонки», Алексей 12 раз подряд выполнил одну из самых сложных фигур высшего пилотажа на реактивном самолёте.

- Выполнение «петли Нестерова» – проверка на прочность и профессионализм: человек испытывает перегрузку до 6G, - пояснили специалисты.

По словам самого Алексея, при выполнении петли Нестерова на реактивном самолёте пилот должен быть не только физически вынослив, но и с высокой точностью управлять самолетом, тонко чувствовать его.

- Мой сегодняшний результат - это итог ежедневной работы и желание добиваться высоких результатов в любимом деле, - сказал пилот.

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