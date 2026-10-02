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2 октября родился генерал Михаил Потапов

Что происходило в Калужской области 2 октября в разные годы.
02.10, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 2 октября.

1829 – в селе Колышево Перемышльского уезда родился Сергей Семенович Унковский (02.10(20.09).1829-26(13).02.1904), восьмой ребенок в семье Унковских, детство и юность провел в Калуге. Участник Крымской войны (1853-1856), генерал от артиллерии. В 1861 году дворяне Калужской губернии единогласно избрали его мировым посредником в родном ему Перемышльском уезде. С.С. Унковскому удалось быть «вестником мира» между помещиками и крестьянами. И те и другие считали его человеком чести и долга.

1902 - в селе Мочалово Юхновского района родился Михаил Иванович Потапов (1902-1965). Генерал-полковник. В годы Великой Отечественной войны возглавлял 5-ю армию Юго-Западного фронта. Средняя школа в селе Рыляки Юхновского района носит имя легендарного земляка.

1941 - 2 октября в клубе Андреева состоялось занятие-инструктаж руководителей пунктов всеобуча. Занятия открыл секретарь парткома Н-ского завода тов. Бохенский. Начальником первого пункта всеобуча назначен тов.Блинов, командирами отрядов - т.т.Арабчиков, Симоненко, Тишин. На втором пункте занятия проводил секретарь парткома Н-ского завода тов.Бронфман. Начальником пункта N 2 назначен тов.Чернов, комиссаром роты - тов.Закройский, командиром взвода - тов.Гречнев, руководителем военного кабинета - тов.Давыдов. На 3-м пункте (отделение железной дороги): начальником пункта - тов.Кожемякин, руководителями отрядов т.т.Лызин и Кочанов. ("Коммуна" за 3 октября - последний номер 1941 года). (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

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