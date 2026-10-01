1 октября в Калуге открылась первая детская художественная школа

Что происходило в Калужской области 1 октября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 1 октября.

1921 - в Калуге начал функционировать пункт скорой медицинской помощи. К началу 1921 г. в стране сложилось тяжелое экономическое положение, что отразилось и на условиях жизни, и на здоровье калужан. Губздравотдел проводит ряд мероприятий по улучшению медицинского обслуживания населения, — вводится бесплатная медицинская помощь на дому, через институт районных врачей, ночные дежурства врачей, бесплатная лекарственная помощь. В том числе организуется работа Службы скорой помощи в г. Калуге с 1 октября 1922 года на правах отделения скорой помощи при больнице № 1 им. Красного Креста. Город не был обеспечен транспортом. Губздравотдел имел всего 22 лошади и ни одной машины. Поэтому первая скорая медицинская помощь в городе все так же оказывалась на извозчиках.

1937 - в деревне Зимницы Кировского района Калужской области родился Виктор Яковлевич Филимонов (1937 – 17.02.2021). Всю свою жизнь Виктор Яковлевич посвятил исторической науке. В 1970-е - 1980-е гг. он трудился на посту декана исторического факультета. С 1996 по 2000 г.– директор департамента образования и науки Калужской области, с 1996 по 2015 г. – заведующий кафедрой истории России КГУ им. К.Э.Циолковского. С 2016 г. В.Я. Филимонов являлся профессором-консультантом КГУ им. К.Э.Циолковского. Поколения студентов калужского истфака помнят Виктора Яковлевича как мудрого педагога и наставника, отзывчивого человека, жившего интересами родного факультета.

1970 – в Калуге открылась первая детская художественная школа (ныне – МБОУ ДОД ДШИ №3 (художественная). За время своего существования школа сменила несколько адресов, но это не помешало ей открыть дорогу в мир прекрасного многим мальчишкам и девчонкам нашего города.

1992 - была создана Государственная телерадиокомпания "Калуга ТВ".