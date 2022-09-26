Первые бойцы из Калуги отправились в учебку

В воскресенье, 25 сентября, в Калужской области состоялась отправка первых призывников по частичной мобилизации.

Все они прежде, чем поехать на Донбасс пройдут обучение и подготовку, которая продлится месяц или больше.

- Поговорил с ними, их родственниками, - сказал по этому поводу губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Конечно, понимаю волнение людей. Ни одну семью наших защитников не оставим без внимания. Поддержим и окажем помощь. Главам районов и городов совместно с военкоматами поручил очень тщательно подходить к спискам мобилизованных. Следовать перечню военных специальностей. Нашим бойцам успешного выполнения задач. Ждем вашего возвращения!

Калужские бойцы с Калуги-2 отправлялись под звуки военного оркестра.

Напомним, частичная мобилизация в рамках которой в Калужской области призовут около 2500 человек, была объявлена 21 сентября. В пятницу, 25 сентября, калужский военком дал по этому поводу пресс-конференцию. Губернатор в свою очередь потребовал от военных избегать ошибок при проведении частичной мобилизации.

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