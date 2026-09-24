24 сентября в Калуге холодно встретили бывшего главнокомандующего
Продолжаем рубрику «Этот день в истории».
Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.
Сегодня – 24 сентября.
1812 (ст. стиль) – бывший главнокомандующий русской армией Барклай де Толли пишет императору Александру 1 письмо с жалобой на калужан, что в городе его встретили враждебно, выкрикивали слово «предатель» и побили стекла в карете. Уехать ему удалось только при помощи полиции.
Газета «Калужские губернские ведомости» за 24 сентября 1860 г. сообщила об открытии «телеграфической линии, соединяющей наш город с Москвою и Петербургом».
1879 – (ст. стиль) освящено Калужское женское епархиальное училище с церковью внутри. Занятия начались 10 ноября. Деньги на строительство церкви для училища дал владелец пароходства, купец 1-й гильдии И.К.Ципулин. Ныне это МБОУ «Лицей №9 им. К.Э. Циолковского».
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