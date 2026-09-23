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Новость дня Общество

23 сентября в Калуге в зале Дворянского собрания прошел благотворительный концерт

Что происходило в Калужской области 23 сентября в разные годы.
23.09, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 23 сентября.

1879 – в Калуге в зале Дворянского собрания любителями музыки был дан благотворительный музыкальный концерт в пользу бесплатной школы для детей беднейших жителей Калуги, открытой в здании Крестовского монастыря. Данный музыкальный вечер был прекрасен не только по своей возвышенной благородной цели, но и по доставленному зрителям удовольствию.

1894 – оперный певец, а в прошлом морской офицер Николай Владимирович Унковский купил дом в Калуге, находившийся в аварийном состоянии. Дом этот был в 1793 г. построен для купца Ивана Ивановича Борисова, бывшего калужским городским головой 1789 – 1792 и 1801 – 1803 гг. Строительство осуществил архитектор Калужского наместничества И. Ясныгин. Н.В. Унковский благоустроил и отремонтировал усадьбу. В соответствии я приказом, выявленный объект культурного наследия "Дом Унковских" (ул. Волкова, 5) включён в единый государственный реест объектов культурного наследия регионального значения. В данное время он расселен и краеведы озабочены его состоянием.

1920 -  в деревне Слободка Ульяновского района родился Сергей Иванович Потапов (23.09.1920-20.12.1990), будущий Герой Советского Союза (19.04.1945), командир звена гвардейского штурмового авиационного полка. Похоронен в Одессе.

1952 - пленум Калужского обкома ВКП/б/, избранный IV областной партконференцией, рассмотрев организационные вопросы, избрал первым секретарем обкома ВКП/б/ т. Постовалова Сергея Осиповича (1907-1983) (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

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