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Новость дня Общество

22 сентября в Калуге появилось Главное народное училище

Что происходило в Калужской области 22 сентября в разные годы.
22.09, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 22 сентября.

1786 – (ст. стиль) на основании указа Екатерины II было открыто Главное народное училище в Калуге, содержание которого поручалось приказу общественного призрения. Открытие училища состоялось 22 сентября в день коронования Екатерины II. Оно получило здание, построенное в 1785 году в память открытия Калужского наместничества на средства, собранные дворянством, и находившееся в ведении приказа общественного призрения. Перед открытием отслужили молебен в стоявшей рядом церкви Благовещения.  80 мальчиков после предварительной проверки знаний приступили к занятиям. Им надлежало изучать славянскую грамматику, правописание, Закон Божий, арифметику, географию и бухгалтерство, которое было необходимо для купеческих детей. Впервые вводилась ученическая форма, которая менялась при переходе из класса в класс.

1922 - в деревне Булатово Дзержинского района родился Михаил Иванович Ласточкин (1922-2000). Скульптор, член Союза художников, участник Всесоюзных художественных выставок М.И. Ласточкин стал автором памятников К.Э Циолковскому (Дом-музей ученого), Героям Советского Союза М.А. Гурьянову (с. Жуково) и А.В. Лапшову (с. Ульяново). Почетный гражданин города Кондрово.

1951«Завмаг ушел на базу…

Магазин №18 по улице Пушкина, торгующий керосином, должен работать с 9 до 18 часов. Но эти часы торговли заведующий магазином Широков не соблюдает. Он торгует по своему усмотрению. Часто на двери магазина можно читать объявление: «Ушел на базу».  Плохо организована продажа керосина и в магазине №11 по улице Кирова. Здесь также магазин никогда вовремя не открывается». (Из публикаций газеты «Знамя»)

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