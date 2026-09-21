21 сентября в Калуге похоронили Константина Циолковского

Что происходило в Калужской области 21 сентября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 21 сентября.

1780 – … Сего года зачали засыпать ров в Калуге который речется полицейский в городе он начинался близ соляного амбара того числа же и амбар снесен и в 1783-м году засыпан по старой полицейской мост длиной сажен (1 сажень 2,16 м) на 100. Ширины на 15. Глубиной аршин (1 аршин=71,12 см) на 20 и болше (Из записок купца Губкина).

1935 – в этот день Калуга провожала в последний путь Константина Эдуардовича Циолковского. Траурная процессия прошла по улицам города в Пушкинский (Загородный) сад. Было принято решение похоронить ученого в том месте, где он когда-то любил гулять.

1951 – «Спортплощадка и школьный сад

С первых дней нового учебного года учащиеся 7-10-х классов Малоярославецкой средней школы дружно взялись за устройство спортивной площадки.

Там, где был пустырь, создаются две волейбольные, баскетбольная, городошная площадки, а также площадка для прыжков в длину и высоту, полоса препятствий и другие спортивные сооружения. Кроме того, школьники готовят участок под школьный сад, который будут выращивать юные мичуринцы». (Из публикаций газеты «Знамя»)