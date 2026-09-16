16 сентября в Калуге решили дать воду в западную часть города

Что происходило в Калужской области 16 сентября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 16 сентября.

1747 – родился Михаил Илларионович Кутузов (Голенищев-Кутузов) (5(16).09 1747 – 1813), будущий русский полководец, государственный деятель и дипломат, генерал-фельдмаршал из рода Голенищевых-Кутузовых. Он был участником русско-турецких войн, главнокомандующим русской армией во время Отечественной войны 1812 года. Казанский, Вятский и Литовский генерал-губернатор, Санкт-Петербуржский и Киевский военный губернатор. Полномочный посол в Турции. Первый полный кавалер ордена Святого Георгия. С 1812 года именовался светлейшим князем Голенищевым-Кутузовым-Смоленским.

16(29).09.1761 – родился Карл Федорович Багговут. Он известен как герой войны 1812 г., участник Тарутинского сражения (потери неприятеля – около 2000 чел, русских – 500 чел). Его портрет работы Доу находится в военной галерее героев 1812 г. Зимнего дворца. Происходил из старинного норвежского рода дворянина Ганса-Перссона-Багге, который в 1565 г. поселился в Швеции, а его потомки – в Эсляндии, где родился Багговут. Сражался под командованием Суворова и Кутузова, неоднократно ранен. Отличался храбростью и распорядительностью, любим подчиненными. Имел все русские ордена, в том числе Александра Невского. Служил 33 года. Сражен ядром неприятельской батареи. Был похоронен в некрополе Лаврентьевского монастыря. (По публикациям Ю.Сухоцкого)

1829 - умер Николай Николаевич Раевский (14.09.1771-16.09.1829). Дворянин, внучатый племянник князя Григория Александровича Потемкина (ок. 1739-1791). Единоутробный брат Петра, Василия и Александра Давыдовых; двоюродный брат Дениса Давыдова. За тридцать лет безупречной службы участвовал во многих крупнейших сражениях эпохи. После подвига под Салтановкой стал одним из популярнейших генералов русской армии. Борьба за батарею Раевского явилась одним из ключевых эпизодов Бородинского сражения. Участник «Битвы народов» и взятия Парижа. Член Государственного совета. Был близко знаком со многими декабристами. Дружбой с Раевским гордился А. С. Пушкин.

В 1875 г. губернатор Шевич распорядился построить в Калуге театр вместо сгоревшего в 1851 г. Храм Мельпомены был выстроен на старом месте, на Сенной площади (ныне пл. Мира), торжественное открытие состоялось 16 сентября 1875 г. В 1876 г. здесь была поставлена комедия А.В.Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина», которую цензура долгие годы не пропускала на сцену. Калуга опередила Санкт-Петербург, где этот спектакль получил сцену только в 1900 г.

1880 – по предмету водоснабжения Городская Дума постановила следующее: «в городе много водных источников» и «могут быть устроены бассейны и насосы, западная часть города особенно нуждается в устройстве водоснабжения».

В 1887 г. водопровод был на улицах: Садовой (Кирова), Спасской, Дворянской (Суворова), Спасо-Жировской (Салтыкова-Щедрина), Тележной (Воронина), Воскресенской.

1957 - - первый секретарь Калужского обкома КПСС С.О. Постовалов награжден орденом Ленина в связи с 50-летием со дня рождения.

1967 – «В день рождения Николая Островского, в области проведен корчагинский субботник комсомольцев и молодежи для сбора средств в фонд строительства музея комсомольской славы в г.Людинове и на установление памятников и обелисков, мемориальных досок в честь лиц и событий, связанных с героическим прошлым нашей Родины. По предварительным данным, на субботник вышло более 35 тысяч комсомольцев и молодежи. Корчагинская вахта продолжается!» (Из публикации газеты "Молодой ленинец").

1978 – на Зайцевой Горе был зажжен Вечный огонь в память о военном сражении советских солдат с фашистами (февраль 1942 – март 1943 гг.).