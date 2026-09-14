Что происходило в Калужской области 14 сентября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 14 сентября.

14-15(2-3).09.1816 – Российский император Александр I приехал в Калугу по случаю маневров войск, а также посетил гимназию Калужской губернии. Посетил Мосальск, село Понизово Мосальского уезда (усадьбу помещика А.В. Зыкова) и Свято-Пафнутьев Боровский монастырь.

1927 – «Коммуна» продолжала публиковать информацию о перекличке-соревновании калужан с тверяками по укреплению обороноспособности. Губгорсовет Осовиахима руководил ячейками в уездах. В Медыне и Спас-Деменске собирали деньги на постройку самолета «Красный калужанин», осваивали стрелковое дело.

Ячейка ГФО собирала деньги на эскадрилью «Совторгслужащий». Безвозмездно электрифицирован музей Осовиахима. Говардовцы готовили 3 спектакля в пользу обороны, в Полотняном Заводе шили белье для Красной Армии. В Калуге прошел трехдневный сбор и поход (2000 человек). Пионеры организовали сбор, изучали радиодело, журналистику и авиаспорт.

1939 – в городе Абдулино Оренбургской области родилась Людмила Владимировна Калашникова (14.09.1939-29.05.2011). С 1967 года жила и работала в Калуге. Краевед, ученый секретарь Краеведческой комиссии Калужского отделения РГО (1992-2009), главный библиограф-краевед Калужской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского (до 2009), автор более 50 публикаций об истории Калужского края (его знаменитых людях, родословных, дворянских усадьбах), статей «Калужской энциклопедии», «Хронологической росписи КГВ за 1900-1910 годы», продолжатель дела известного калужского краеведа Генриетты Михайловны Морозовой. В сентябре 2008 года князь Валерий Владимирович Карпатский писал из Парижа: «Многоуважаемая Людмила Владимировна! Мы благодарим Вас за Ваш неоценимый вклад в научные изыскания и поиск родственных связей в России, потерянных в результате вынужденной иммиграции после революции 1917 года…». Умерла 29 мая 2011 года, похоронена на Литвиновском кладбище Калуги. В память о Людмиле Владимировне Калашниковой в фондах Калужской областной научной библиотеки имени В.Г. Белинского осталась ее коллекция книг.

1951 – «Интересные лекции

Недавно перед коллективом учителей Соболевской семилетней школы выступил с чтением лекций кандидат педагогических наук, преподаватель педагогического института Е.Ф.Быков. Он прочитал две лекции: «О педагогических идеях А.С.Макаренко» и «Учение академика И.П.Павлова» Эти лекции слушались с большим интересом». (Из публикаций газеты «Знамя»)