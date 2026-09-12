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Новость дня Общество

12 сентября царь отправил в тюрьму протопопа Аввакума

Что происходило в Калужской области 12 сентября в разные годы.
12.09, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 12 сентября.

1864 – в Калуге было введено фотогеновое освещение улиц. Интересно, что фотоген вырабатывался на территории Калужской губернии, на заводе Мальцова в Людинове.

12(2).09.1666 – по Указу царя Алексея Михайловича был лишен сана священника и посажен в монастырскую тюрьму основатель русского старообрядчества, протопоп Аввакум (1620-1682). После Мезенской ссылки его дважды ссылали в Свято-Пафнутьев Боровский монастырь (1666, 1667). Священномученик сидел в каменной темнице, закованный в цепи. Его сторонницей и духовной последовательницей становится боярыня Морозова Федосья Прокопьевна. Вместе с сестрой княгиней Евдокией Урусовой ее заточили в Боровский острог, где обе погибли и были здесь же погребены. Аввакум с волнением называл Боровеск (Боровск) «мое отечество», «место мученое, идеже святии мучатся»… Защитника старой веры сожгли на костре 14 апреля 1682 в Пустозерской тюрьме.

12.09.(30.08).1906 – в Калуге, в двухэтажном доме на Богоявленской улице (ныне ул. Кутузова, 18), было открыто частное реальное училище на средства Шахмагонова Федора Мефодьевича (1874-1940). Позднее училищу было присвоено имя его создателя.

1912 - в городе Людиново Калужской области родился Александр Иванович Висящев (1912-1968). За подвиг, совершенный в бою при форсировании Днепра, удостоен звания Героя Советского Союза (24.03.1945). Умер 6 октября 1968 года, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

1917 - демонстрация солдат Калужского гарнизона под лозунгами: "Вся власть Советам!". (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

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