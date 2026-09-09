9 сентября родился известный краевед Александр Кандидов

Что происходило в Калужской области 9 сентября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 9 сентября.

1736 – трагически погиб уроженец села Богимово (ныне Ферзиковского района Калужской области) Василий Васильевич Прончищев (1702 – 9.09(29.08).1736), герой Второй Камчатской экспедиции, первооткрыватель полуострова Таймыр. Его жена Татьяна Федоровна Прончищева (1710 – 1736), первая в истории полярная путешественница, умерла две недели спустя. Супруги-исследователи похоронены на месте зимовки в низовьях реки Оленек на Таймыре.

1805 – был сформирован Калужский пехотный полк.

1930 – родился Александр Викторович Кандидов (9.09.1930-3.01.2011). Известный писатель-краевед, член Географического общества РАН, член Союза журналистов РФ, заслуженный работник культуры РФ, автор книг о жизни замечательных людей, чьи имена связаны с Калужским краем: «А. П. Чехов в Богимове» (1991); «Дважды Герой» (о летчике, дважды Герое Советского Союза, уроженце Ферзиковского района А. Т. Карпове) (1997); «Река времен или Слово о достославных россиянах» (2004); «Исследователь Крайнего Севера, мореплаватель Василий Прончищев» (2008) и многих других. 7 октября 2011 года в Ферзиково была открыта мемориальная доска памяти А. В. Кандидова. Здесь он жил и плодотворно работал около 40 лет.

1967 - в деревне Черный Поток Людиновского района открыт обелиск в честь воинов, погибших при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков.

2014 – в городском парке рядом с Троицким собором был открыт памятник преподобному Кукше – крестителю вятичей, племена которых населяли Калужскую землю еще в IХ в. Автор композиции – скульптор Алексей Леонов