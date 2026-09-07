7 сентября скончалась последняя калужская царица

Что происходило в Калужской области 7 сентября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 7 сентября.

1731 – скончалась Евдокия Федоровна Лопухина (9(19).07.1669-7(17).09.1731), уроженка Мещовского уезда, последняя русская царица (все последующие – были иностранного происхождения). Она была первой женой Петра I (27 янв. 1689), матерью царевича Алексея Петровича, бабушкой императора Петра II. Спустя девять лет после венчания, Евдокия Федоровна была отправлена в Суздальский Покровский девичий монастырь и тайно пострижена в монахини под именем инокини Елены. Только с воцарением ее внука Петра II получила долгожданную свободу. Могила её находится внутри соборного храма Московского Новодевичьего монастыря.

1842 – (ст.стиль) высочайше утвержден герб города Сухиничей.

1871 – в Калуге родился Михаил Петрович Доброхотов (1871-1919). Политический деятель, в Калуге создал марксистскую организацию.

1920 – «Коммуна» напечатала заметку «К открытию Калужской театральной школы». Обучение двухгодичное. Официальное открытие – 10.10.20 г. Школа располагалась на втором этаже здания знаменитой аптеки на стрелке.