Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 2 сентября в Калуге установили четверть паровоза
Новость дня Общество

2 сентября в Калуге установили четверть паровоза

Что происходило в Калужской области 2 сентября в разные годы.
02.09, 05:00
23 16889
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 2 сентября.

1951«Утро первого сентября

8 часов утра. Для советской детворы это необычное утро. 1 сентября – праздник школьников, начало их учебного года. По зеленой улице Пушкина спешат веселые оживленные девочки с портфелями и букетами цветов в руках. Они направляются к высокому светлому зданию 6-й средней женской школы. Просторный двор школы заполнен… Алые галстуки, белоснежные передники, загорелые лица и цветы, цветы! Сколько здесь радости, молодости, задора! У каждой девочки красный или голубой флажок с белым голубем – символом мира… Учениц и учителей поздравляет с началом учебного года директор школы товарищ Беляева». (Из публикаций газеты «Знамя»)

1971 – вышел указ о награждении г. Калуги орденом Трудового Красного Знамени .

1971 - в рамках празднования 600-летия Калуги был открыт памятник Николаю Эрнестовичу Бауману, чье имя носит Московский государственный технический университет. Авторы: скульптор М. Н. Смирнов, архитектор П. Т. Перминов. В 2014 году памятник был перенесен на ул. Королева. Теперь он стоит во дворе технического университета. Бюст имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

1972 – открыт памятник в честь 100-летия Калужского железнодорожного узла на станции «Калуга-1». Памятник представляет собой четвертую часть паровоза Су-214-33.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
история калуги
Лента настроения
327 оценили
0%
1%
5%
5%
0%
88%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 23 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InB0TzJGRmQ2MXhIR1JyQWw0ellRYnc9PSIsInZhbHVlIjoiVlhPcTFVZXNaa1BHSktucG4yRStpMWNEMXN0ckFUOWw4dGdlN1ZadElLd1pVN2lrLzVVZG10S1lJanVacDI5MXF0ZTAwUks4ODJJSkd5cjU3RENwU015NzFnWHhQUmxUT2p1ZDhCdjJ2b2QrUWNUOGdibDVhYldycGdvaWN4KzFnUGRacFd5MXk1czduWGljNGZvR1Mvd09SMlBUN0xjSFlCWWNMbmt4bXZHRHlRQ2JDcUVtZVJBcy9XRWJzdjNwMlRySkUySTQ3WU5ORlNUK1ZUR1pIVkorVnRmbFM2UDB0eTcwdjZuWldiZk5FcGZMS1pBdndEQUh3RGUzdG53dlMxWXlEMkNxTmUrdkY1eDhBb3dOOVRXbzlFd01STkJQK0Zna01MTHdsSU5mV0JyNHFnSW1ndGVXckYzbGVhM1FlVWg3ck9EYzFoVUlhblZSV1VVbjNocDV3dXY2ZzZVYjBhMVZoRDhVWFFLRWhoVHVsRkdpVE9rQ3lqQXdJOURqYWQ3Tld1VEhqck5INHhzT1QrS09IVUhyejNlRHByc2NZdUhiclg5MWxYZ3JKdk9LUyszWlJ0T1oxRXRuV29YLyIsIm1hYyI6IjM4ODVkYzI2YWYyYTkxNjBjNDVhMzMxNTdjYTFkMmY5NzczZjYwZTg3MDI5YTE0NGJmYzVmYzk5OGE1YTdiOGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZOU00rS2c1MHFxcW5vZFFyeldKRkE9PSIsInZhbHVlIjoiZXBtZjVYTWlrQkNvNGV3aFRac3FXV3FjOFpySHJ1OWhZSHNXU1FUdmJ2MTB2ajk0SkdpODJ3eExJK2dQdDUzN0ZoajVtS0Yvc2YzUXh5UWNIWnZ6RGNFRm9kdVE3T0NXakp5V0JkNjdOM0kwVExrUGQ1bWRUbjNJTGhRcmdjOHdtQjlyakRyL2liTGJXb0NnZkRpTk16aDBJclF1VEVxdGllR21NV0ZTbFRWSXpIQVJiZFVpNDlENlNRRXJ1aXY3WE5ZNGtxc2VydFpKTnpIMFdVOGJmWW5OYWpxc3ZsdDFqbUJnOStUUlY4cm9sa01WOEdyK2NTNmpGR09wUUJCSE8xTkd2QVNlckN0U1lZN2g3d3VpTW5SY3FrNlNxUGZpVE5Xc1FGNEpUcGFmaEw1S1MwYmN0cnJDZjlhNVpjWC81alVWVVo5Y1hvTFJSdVlRdDNsU1dSQ2plekRJNlRJczNpZjA0Y0RUWHlwWGx6bXVRUDk0aXJOejNoNUZNZlpkaHByWnA4dkw4N090UnhJNU5pRkpYWXF2QUZDMHFiVWUzd3NrVXBRMkJNQmV3K0E0OHJ5bC9FVHNHTVAreFB6YzM2Q1hlQjVJaVhKZnBwYzd3NVErQWwybjZXeVNyZkxzY3AvSU5iOE1ISFRmWW5WZXZ6UVV1TTBqMVhIckR5NlA4S2IrMFFzWUxlSUtGa3YvK2pMVVgrTFBndHBtdFBSckUvYUUvVVpUQ2ZseFhaSHNaUm1LWDBFTTI0ODRWRlZWbmQ1UDg3R1hqMmxiaGJKU3pvUStIWVA4WnZaMEpzODRvKzRpd243SHhVMDVibjl1QmdxT2hHL1BMbzNWRlpvaiIsIm1hYyI6Ijg5ODc3NzkyYmEwOTEwMGI2YWI1NDViMzI1MWMyNmUwYTQyM2I0YzI0ZTcwNDYyNTMxMjFmMmRmMjdlZDMzNDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+