Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 1 сентября в Калуге открылась профессионально-художественная школа
Новость дня Общество

1 сентября в Калуге открылась профессионально-художественная школа

Что происходило в Калужской области 1 сентября в разные годы.
01.09, 05:00
2 10271
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 1 сентября.

1857 (ст. стиль) – в Чернском уезде Тульской губернии родилась скрипачка и теософка, преподаватель реального училища Шахмагонова Александра Васильевна Унковская, урожденная Захарьина. Училась в Петербургской консерватории. Муж – оперный певец Н.В.Унковский. Общалась с Великим князем Константином Николаевичем (виолончелистом). Играла Льву Толстому. (Из публикаций Ю. Сухоцкого)

1924 – вместо закрывшихся театрального и музыкального техникума открыта Профессионально-художественная школа (ПХШ). Документы свидетельствуют, что  «Ранее музыкальный техникум был преобразован в народную консерваторию, а театральный возник из студии. Консерватория и студия были организованы в 1918 г. В августе 1924 г. техникумы подлежали закрытию. Союз Рабис принимал ряд мер по сохранению техникумов, обращаясь к государству и профессиональным организациям, но, к сожалению, всюду встречал отказ ввиду отсутствия материальных средств. Тогда в Правлении Союза Рабис  был поставлен вопрос о сохранении двух техникумов, реорганизуя их в профшколу при Союзе Рабис. Такое мероприятие встретило поддержку со стороны Губпрофобра. Техникумы были реорганизованы в профессиональную школу и с 1 сентября 1924 г. начали свою работу». Первоначально школа нашла приют во Дворце труда (позднее стал Дворцом пионеров), а затем переехала на ул. К.Либкнехта, 7 (ныне Московская, 13).

1944 – основано Калужское музыкальное училище. Там начали работу два отделения: фортепианное и духовое. С 1944 по 1959 г. училище располагалось в здании дворца пионеров (бывшем Дворянском Собрании).

1951 – Газета «Знамя» писала: «Сегодня в школах начался новый учебный год. С осознанием своей высокой ответственности, своего патриотического долга советская школа будет добиваться новых успехов в обучении и воспитании наших детей – будущих строителей коммунистического общества…

Дело чести каждой школы и каждого учителя – быть на уровне высоких требований, которые предъявляет государство. Дело обучения и воспитания – большое искусство. Оно требует постоянного повышения уровня педагогического мастерства учителей… Родина ждет от учащихся отличной учебы. За новые успехи нашей советской школы!».

1957 – в поселке Воротынск Бабынинского района открылась средняя общеобразовательная школа № 1. С 1983 года ее директором была Елена Федоровна Бойкова, Заслуженный учитель РФ, Почетный гражданин Бабынинского района.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
история калуги
Лента настроения
24 оценили
8%
13%
67%
0%
0%
13%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJNd0lTdHhRZm9LZWxaUk5BRmthNnc9PSIsInZhbHVlIjoidVVzNzMwRnl5c2JwOCtuU29tdXNxeGVNL0p3U3dzNXdvMFhUOHFoL3YyaGFLM3l2dFdaTVU0R1doMXZ0S01Zby9MVzIrSTJ3UzNkM1hWZG56RTZlVjRNYll3akRIK3lETE5DWXlPNGdvS0R2aTRkOWpoM0dwY3RBN3UrWHMzWmUxWEVmY1ZraHhMdldwTHVsUVNydjdDUHkxVm1NZ0Z6YUlGWUY2RVFENEx2M2pGNnBwSzYzL0J2L0E0U3VxWXNmN2pTR2tUYmZ6b1JhTWRoMXZJNU1acUNWd2k3dm1ZK0RhbHhvTXZ1bkxjSjFwVDluYnVEaElhWUZFWHVpQXJuY1N5cmE3NjZCdWpLVXo5VTgrOXhVVTE1TXE5dWgxWG9DSUtIR2d6VjlqYkhYRFI1TTVzQStCTVNSZDg0WkI4Yy9qYysvSmRUMTJ6SjNvdDFGWE1LZlJEYktCZVpCOFlJZjdLN3E2V0U2aDgvaGdCYWhUUXZOOWYxMkV2S2tNemdodnZURzZXV0hhQzZ6Mm5XNTlvSDBWWk5FTDQrb3dvYWxvdEd2ZW5peVZPcUt0OHNRNzRjTVVoN1VweE82dklvQyIsIm1hYyI6IjZkYWM1YjM4NDA5M2VjNmY1ZTFlNWU4MWMxMjIyY2ViNmI2ZTk1ZmIxOGQ4NmQ2MjczZDc3ZDYzNjg1ZWMxNmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlpoaG5tdGpnNzVudTd2SXNCemJma2c9PSIsInZhbHVlIjoiQ3I2a1ljMkdSMDB3cHNCc0xyLzVDOHZRQXJCMmZWOUZsbTZxcnZqcUFSVGNKdVdnYlJXUWkvL3BQK1FnT0JLdy9Cc3JLcU9KYi8wSU1KRkVNcGlTdE0rRlJZWmliSS95UW92eVJQNVd6cm1lWTdYRkUvemxvS3dvc2NIak1HZnE5ZkFUai9hZXVJQTRGTzhTUGFEdXUyOEVaRy9ycUQzTzV4eEhnMkhBTkptYTdra2tUTkRoMjZkU0VMMGJzcXkxdTNSTW9wN2dKLzFyL3hoY1lFbkFzWDcrWTBRNnVkQ0RHV0FvZWtJZ2RLS2hOdWo3cUVvdzJtS2V0blN0MW5Mb0NCVTFhNmZFOTAvdHZ5SEp4RHZLQnVTdUtoRm55WWMvWkF0ZW92OHQ4Rm1teTRpb1lSQUxtckJ3SHl5TDdjbjhMempRMWlkUUNvTWxHdksvaWtZSlRqSERMRm5CemdLMzcrUHNWNjNhRnpxeTBhWmtWZVVCQWxCUlBYSSt5djlTckVUYjFxbUhaY0Q1aGdCTlRiMXRNai81aTdFTyttRnpTaHdUSGN6UGpKeW4rY3oxSXJURmhNb0lISDhNanZ4Z0g5WDl3NnFtWXQ0RnJNdXNYRnNuT0NWdTNxeXNsclZBZkVzay9qTStkUjBSeHZZZTZzTG93M0ZyKzgwSkhLNVpZbmhiVDRmNFlwSUFsakxOSzZWbG9jVm9nYjhvRWVXRXpBRGFKUnhiY09oQnBONkhwd09jZENjQ1FLSXFZMnEybUcwbU1kSGVzZklYRkl2NlIzYnRIdFM2NE0yOVh0eDV6Kzk1bWJ0MGMzaWZLQVRrb1ZBWVFhNnB3ckF1V0xQTyIsIm1hYyI6IjY1NWQwZWNkNmNlYWVkYjM1YzJhOWQ2YWYzYTk3NjFjYzNiZTRlNmY4MTQ5ZDdjYjdmNzFhN2ZhOTBmNjY5YmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+