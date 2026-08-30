Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 30 августа в Калуге открылось частное реальное училище
Новость дня Общество

30 августа в Калуге открылось частное реальное училище

Что происходило в Калужской области 30 августа в разные годы.
30.08, 05:00
3 11660
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 30 августа.

1784 – Макушкины заложили палаты, августа 30-го. Того же года Гостиный двор зачали строить. (Из записок купца Губкина).

1801 – начали раскрывать кровлю дер(евянную) на церкви Иоанна Предтечи и покрыли железом. (Из записок купца Губкина).

1804 – в день тезоименитства Александра I, в Калуге торжественно открылась губернская гимназия, созданная на базе Главного народного училища.

1860 – родился Исаак Ильич Левитан (30.(18).1860 – 4.08.(22.07).1900). В 1891 г. Левитан приезжал с А.П.Чеховым в с. Богимово Тарусского уезда. В 1897 г. Левитан снова посетил Богимово, а в июне-июле 1897 г. гостил в усадьбе Бугры  Малоярославецкого уезда, где написал этюды к картинам «Лунная ночь. Большая дорога», «Лунная ночь. Деревня».

1906 – на Богоявленской улице открылось частное реальное училище Ф.М. Шахмагонова. Права правительственных училищ оно получило в 1911. До 1912 г. там было 6 классов, а в 1912/13 гг. открывается 7 класс. В 1910/11 г. учеников было 216, содержание обходилось в 19.187 р. (Из книги Д.И.Малинина). Добавлю, что училище было открыто на собственные средства его создателя, Федора Мефодьевича Шахмагонова и располагалось на Богоявленской улице (ныне ул. Кутузова, 18). С 1911 училище получило статус государственного, Ф. М. Шахмагонов стал его директором. В 1916 учебному заведению было присвоено имя его основателя. Обучение было платным, но дети из малообеспеченных семей учились за казённый счёт.

1926 - было принято решение реорганизовать музыкальную школу А.А.Гейер, которая располагалась в частном доме самой Гейер по адресу: ул. Никитина, 21, в музыкальную школу коллектива преподавателей. В результате был образован коллектив, состоящий из нижеследующих членов: Ю.Р.Крюгер, Е.П.Всеволожская, А.А.Гейер, А.К.Блажевич, М.Т.Морейно, В.М.Гейер, А.С.Чубыкина, Н.Е.Чубыкина-Свешникова и А.Д.Овчинников.

1927 - организован Калужский губернский молочный союз, объединивший 28 молокозаводов и много молочных артелей. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
история калуги
Лента настроения
27 оценили
7%
7%
78%
7%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRMeFhFUkpUMUoxZjhhOEowR3Boc1E9PSIsInZhbHVlIjoiVFVSaG95emsxaURZd1Z5TUVKeWxZNDE3VTU0ZHIvendSM0tYL3F0d3BYSmY3OWRPVGk3QUU3U2pocnpWM1RrT2w2dEZpc1cwdU1SS09MVm5wZE0xVHpNR1ZGbWRIRjI1Uy9VWWR3aGVTN1FHUjBzaGtBT0ZFTFdtMmloLzBpMGtmQk5TK2dvWFNoZFNmV0xUall2N0NaL3pMbEptTmZJanhGa2RLMmJ4b0UreW5SRm9CajNIOWpOSmh3MzFianhsMGxLZkFzOHluMU1QWUx3ZFFBOGRKeW9yOXVhNkxSVmMvTlRCUCtXVGlDc2tFd3Jadmg5a2o5ZEcrZEpoL05SMG9vVTBKRjFKQ2Y3MWlZYkNsS1VlbUcyWjc3VE5qVnQrODdQMmsrUzV0L0Z1dE85eWRIZ3hNckVWbnlHWFVMK2tLWkRicnM1SENHT2tUdTNHMXVENnd0bzVsRlZKZnNNVDlYRUUvSGRtb2twVWdzMkhEdXNKY3NuL251MlVpajZhUFZuYkppcGlFZU1HeVliK0w1ai9uSS9DR29vbktJVDZUMlA4N3hvT0dua0tSYmJuT2dNdGtmZkdHWUdDTEhwVSIsIm1hYyI6IjhlMzNhMjg0ZTNlNDM5ZmZmMTY4ZTcwNDFjYzVjZTUwYjY5NjA1ZGIxMTkzMzhhYzFmZGU4NWY2MzI2ZmI1NDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im1NRUpTM2s2WXZqOG85eDhETEV5b0E9PSIsInZhbHVlIjoiMGJOamJ6M3BxeEFCL2ExK1l3ZGJMNFlkcEZLWkI5OS8zby94bk5MRnE5Q1BSM1JnamhqNjE0MU53a0Z6T2tGLzBzNjRZM2x3RmdTYTNlNXp5SjR4S2JTdW85UVN4RFUvaTdhZHZWaFQxNitscFFNOXorZmpzTXZ5RnZMclBPeVEwcGJpdy9CU3d0ZTNtUnJnUkZiWHdaa3N3bytiZzVZcWxHeGlaa2ZrYndVc0EvUk1YZ2RMMlN3WHF3VVBySC9zbU44R1ppVFpQL0xXWXVOc21UWHUwZk9FMDNWWmtMa0pybzl3bFlUaTVGWVMvK1ZvVTJobkpCaHNpd3FTNXhHNTBQS24wWVU2YXlZbjlCSkowcXh0K2cvNGhNanZZc2ZTUXFGVzE0VStyLzZhVTlZTmJnZSs0clNNQ0taQjQzQjlCK0JWWDJrMkhHVElISEo1YXhtRHlIWmpScTZpRDRRbi84TmNCT1gxa1NJNllPWWQrTjdBTVRYZDRoWHpPRVVuYjQzOVk0YmZ2NUkzbWYzQmNUZWhWUlliUzlnVHU2ODEvWFdKU0QxMFg2R21qTENqc3dDYWxRUlZISXZZbGFzN3k0TXcvak0wNXVyZkZiS0hYbk1SbnM1M1Q4RzV5amlEZEY4TGpWdXczRVF4RDJTLzg4VzBqaGtLcjJBNTU4N1FvbWRsMlVhUEZPVC80WVQ1MXdwb01icXppVHc5SVZJaUdTUDJWc2tyd3pYQ0NueGxzSlY4aUJ6TlllQ0ZlMEV1eEdXaFk3U1hwMUdnNGhwaWJrK2FlZHpUTWIycGdIVVBMV3oxU0p3eWZZWUhpdjQ2WWdHbUtRMlduWVB1MGFPdyIsIm1hYyI6IjZjYTlmNGFkMDUwMDVkNTlkNWFlOTQyZmI3YmFhZDBiNWFiYWYwOGY5N2U2MjZkNTFmYmQwMzljN2VkNjBmNmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+