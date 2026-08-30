30 августа в Калуге открылось частное реальное училище

Что происходило в Калужской области 30 августа в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 30 августа.

1784 – Макушкины заложили палаты, августа 30-го. Того же года Гостиный двор зачали строить. (Из записок купца Губкина).

1801 – начали раскрывать кровлю дер(евянную) на церкви Иоанна Предтечи и покрыли железом. (Из записок купца Губкина).

1804 – в день тезоименитства Александра I, в Калуге торжественно открылась губернская гимназия, созданная на базе Главного народного училища.

1860 – родился Исаак Ильич Левитан (30.(18).1860 – 4.08.(22.07).1900). В 1891 г. Левитан приезжал с А.П.Чеховым в с. Богимово Тарусского уезда. В 1897 г. Левитан снова посетил Богимово, а в июне-июле 1897 г. гостил в усадьбе Бугры Малоярославецкого уезда, где написал этюды к картинам «Лунная ночь. Большая дорога», «Лунная ночь. Деревня».

1906 – на Богоявленской улице открылось частное реальное училище Ф.М. Шахмагонова. Права правительственных училищ оно получило в 1911. До 1912 г. там было 6 классов, а в 1912/13 гг. открывается 7 класс. В 1910/11 г. учеников было 216, содержание обходилось в 19.187 р. (Из книги Д.И.Малинина). Добавлю, что училище было открыто на собственные средства его создателя, Федора Мефодьевича Шахмагонова и располагалось на Богоявленской улице (ныне ул. Кутузова, 18). С 1911 училище получило статус государственного, Ф. М. Шахмагонов стал его директором. В 1916 учебному заведению было присвоено имя его основателя. Обучение было платным, но дети из малообеспеченных семей учились за казённый счёт.

1926 - было принято решение реорганизовать музыкальную школу А.А.Гейер, которая располагалась в частном доме самой Гейер по адресу: ул. Никитина, 21, в музыкальную школу коллектива преподавателей. В результате был образован коллектив, состоящий из нижеследующих членов: Ю.Р.Крюгер, Е.П.Всеволожская, А.А.Гейер, А.К.Блажевич, М.Т.Морейно, В.М.Гейер, А.С.Чубыкина, Н.Е.Чубыкина-Свешникова и А.Д.Овчинников.

1927 - организован Калужский губернский молочный союз, объединивший 28 молокозаводов и много молочных артелей. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)