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29 августа в Калуге открыли дерево счастья

Что происходило в Калужской области 29 августа в разные годы.
29.08, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 29 августа.

1910 – родилась писательница Надежда Тимофеевна Усова (1910 – 2002), член Союза писателей СССР, лауреат премии имени Валентина Берестова. Особую популярность получил ее сборник «Лепестки» (Новеллы о цветах), вышедший в 1984 г.

1915 – (по ст. стилю) на площадях Калуги и уездных городов губернии состоялись всенародные молебны о даровании победы русскому оружию.

2011 – у Каменного моста в самом начале Золотой аллеи был открыт новый символ крепких семейных уз молодоженов – железное «дерево счастья», выкованное калужскими мастерами. Предполагалось, что на веточки этого дерева влюбленные будут вешать ленточки и замочки.

2014 – (без даты) в рамках празднования Дня города был открыт памятник калужскому «стражу порядка, хозяину города», как назвал его автор скульптуры – Александр Смирнов. Для работы над этим образом художник использовал форму 1907 г. Рост городового 190 см. На груди и на фуражке у стража порядка – жетон с числом «40» - номером Калужского региона. Рядом сидит дворняга. Данная композиция – подарок городу от Калужской пивоваренной компании.

2020 - на День города на шпиль обелиска возле Каменного моста спустя продолжительное время вернулся флюгер со стилизованным гербом Калужской губернии.

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