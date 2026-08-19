19 августа в Калуге выбрали место для водохранилища

Что происходило в Калужской области 19 августа в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 19 августа.

19(6).08.1917. В этот день появились сразу две областные газеты: вышел первый номер калужской областной газеты "Знамя" и первый номер «Мосальской газеты». Проследим историю их становления: с октября 1917 по май 1918 газета «Знамя» называлась - "Рассвет"; с 2 июня 1918 по 16 июня 1918 - "Революция и коммуна"; с 23 июня 1918 по 11 августа 1944 - "Коммуна"; с 18 августа 1944 - "Знамя". "Мосальская газета" с 1 ноября 1918 года стала называться "Мосальская коммуна"; далее газета имела названия "Наша газета", "Организатор"; с 1933 года - "Знамя Октября"; с 6 января 1992 года ей было возвращено первоначальное название "Мосальская газета".

1961 - "...Для Калужского моря уже и место подходящее подобрано. Решено захудалую речушку Яченку перегородить дамбой и тем самым возвести Яченку в ранг моря, а богатейшие заливные земли, которые ежегодно так старательно удобряет Ока, отдать под калужскую резиденцию морского царя Нептуна..." ("Известия", 19 августа 1961 г.).



"...Стройка в разгаре. Ведут ее несколько организаций, наибольший объем работ выполняет коллектив участка Московского специализированного управления треста "Гидромеханизация". Начальник участка тов. Алоян рассказал: "Песок со дна Оки сосем тремя земснарядами, зимой работы не прекращаются". А начальник мостопоезда N 452 тов. Дубовик, намывающий плотину, добавил: "Весь комплекс работ намечаем закончить в 1967 году". ("Знамя", 10 февраля 1966 г.).



Яченская впадина была заполнена водой в апреле 1980 г. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1942 – знаменитый фронтовой хирург Амосов вспоминал, что только за этот день в калужский госпиталь привезли свыше 4 тыс. раненых. (Из публикаций В. Продувнова)