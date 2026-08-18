18 августа в Калуге открыли золотую рыбку в фонтане

Что происходило в Калужской области 18 августа в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 18 августа.

1869 – умер Федор Иванович Иноземцев (24(12).02.1802-18(6).08.1869). Родился в деревне Белкино Боровского уезда Калужской губернии. Российский хирург, ординарный профессор практической хирургии, врач-клиницист, педагог, общественный деятель. Создатель медицинской школы, издатель «Московской медицинской газеты» (с 1858), основатель Общества русских врачей в Москве (1861).

5(18).08.1912 – по инициативе Анны Евграфовны Горчаковой, жены Калужского губернатора (1909-1915) Сергея Дмитриевича Горчакова, в Калуге был построен Народный дом в память об Отечественной войне 1812 года. Тогда же здесь открылась библиотека-читальня, зрительный зал с театральной сценой. Князь и княгиня Горчаковы были избраны почетными членами Общества ревнителей о народном благе за труды и заботу о создании Народного дома. В 1968 году историческое здание Народного дома было снесено, на его месте построен Концертный зал.

1967 - областная партийная газета "Знамя" награждена орденом "Знак Почета" в связи с 50-летием существования. (К.Афанасьев «Летопись провинции») К 50-летию газеты «Знамя» вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1967 г. "О награждении Калужской областной газеты "Знамя" орденом "Знак Почета".

2012 – состоялось открытие сказочной скульптуры «Золотая рыбка» в северном фонтане городского парка. Её стоимость - 180 тысяч рублей.