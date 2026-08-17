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17 августа в Калуге началась учеба в частной женской гимназии

Что происходило в Калужской области 17 августа в разные годы.
17.08, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 17 августа.

1746 – в Смоленске родился будущий энциклопедист Василий Алексеевич Левшин (17(6).08.1746 – 29.07.(10.08).1826).  Древний род выехал «из немец» на службу Дмитрию Донскому. Писатель работал с фольклором, басней, оставил труды по геологии и астрономии. Занимался краеведением и первым написал труды о тульском и калужском крае. Сотрудничал с калужским театром. А.С.Пушкин в романе «Евгений Онегин» упомянул пользу «школы Левшина» в области новшеств экономических:  

«Вот время: добрые ленивцы,
Эпикурейцы-мудрецы,
Вы, равнодушные счастливцы,
Вы, школы Левшина птенцы,
»

1910 -  после летних каникул в частной женской гимназии Саловой в этот день начались учебные занятия. О начале учебного процесса свидетельствует и запись дневника воспитанниц гимназии о разрешении прогулок с 15 августа до 15 апреля до 8, а не до 10 часов вечера, как в каникулярное время. Обучению в гимназиях уделялось особое внимание, но были при этом и результаты. Учебных занятий там завершались еще в середине весны, но это вовсе не означало начало каникул. Девочки должны были сдавать переводные экзамены. В 1915 г. на педагогическом совете частной гимназии Саловой обсуждался вопрос «о переводе успевающих учениц в следующий класс без экзамена по годовым отметкам. Педагогический совет постановил:

1. Начать выпускные экзамены 31 марта;

 2. Произвести до летних каникул повторные испытания по всем предметам для учащихся 1 – 4 класса и для учащихся 5 и 6 класса по всем предметам, кроме русского языка и математики. … Дать учащимся старших классов больше времени на подготовку;

3. После летних каникул повторить испытания по русскому языку и математике для учениц 5 и 6 класса и приемные испытания в 6 и 7 класс.

Ученицам старших классов испытания провести осенью по всем предметам, чтобы все успели повторить».

Среди изучаемых предметов были: закон Божий, арифметика, алгебра, геометрия, география, космография, латинский язык, немецкий язык, французский язык, естественная история, педагогика, гигиена.

1917 – с этого дня берет начало история «Калужского электромеханического завода».  На Окской железнодорожной ветке, на окраине Калуги разгрузился военный эшелон. Его личный состав и оборудование принадлежали эвакуированным из-под Минска подвижным телефонно-телеграфным мастерским «Телемаст», которые  разместились  на территории Николаевских казарм.

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