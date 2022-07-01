В Калуге на зебрах улиц Маршала Жукова и Кирова установили камеры

В пятницу, 1 июля, Центр безопасности дорожного движения сообщает об установке дополнительных комплексов фотовидеофиксации на территории Калужской области.

Решение было принято по причине большого количества нарушений правил проезда нерегулируемого пешеходного перехода. Так, за 5 месяцев 2022 года было зафиксировано 12 256 таких случаев.

Наиболее аварийными местами признаны улицы Маршала Жукова, 19 и Кирова, 78, в Калуге. Там и установили камеры.

В Обнинске это улица Курчатова, 27 и проспект Ленина, 92 (пересечение с ул. Кутузова).





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