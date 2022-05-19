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Владислава Шапшу приняли в пионеры на Красной площади

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 19.05.2022 15:49 0 698
Владислава Шапшу приняли в пионеры на Красной площади

В четверг, 19 мая, вся страна отмечает 100-летие со дня образования пионерской организации. И губернатор Калужской области Владислав ШАПША выложил в своем телеграм-канале фото с церемонии приема его в пионеры.

Оказывается, глава Калужской области вступил в ряды всегда готовых в 1982 году. Причем не где-нибудь, а на Красной площади.

- Всех причастных, бывших и состоявших со 100-летием пионерии! – написал Шапша под фото. - Здорово, что у нас в стране может появиться новая Всероссийская детская организация. Государственная Дума РФ сегодня рассмотрит законопроект о создании Российского движения детей и молодежи «Большая перемена».  Не встречал никого, кто с сожалением бы вспоминал свое пионерское детство.

Для справки – в советские времена существовала традиция разных учеников принимать в пионеры в разных местах в зависимости от успеваемости и поведения. На Красной площади галстук повязывали только лучшим. 

Уважаемые читатели, а где и как вас принимали в пионеры? Готовы ли вы отдать своего ребенка в создаваемую сейчас аналогичную организацию «Большая перемена»? Пишите в комментариях!

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Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 19.05.2022 15:49 0 698
Тэги: общество праздник пионерия
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