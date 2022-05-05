Калужская стоматология отмечает юбилей

ООО «Стоматолог» отмечает 50 лет непрерывной заботы о здоровье калужан. Это знаковое для Калуги медицинское учреждение ровно 50 лет назад, в апреле 1972 года, приняло своих первых пациентов.

За десятилетия работы поликлиника стала гарантом качественной стоматологической помощи в городе. Здесь лечились наши бабушки и дедушки, родители, теперь врачи заботятся о здоровье нынешнего поколения молодых калужан. В ООО «Стоматолог» лечатся всей семьей, поликлинику рекомендуют друзьям и родственникам, коллегам. У каждого врача есть свои постоянные пациенты.

С первых лет работы поликлиники в ней добросовестно трудится главный врач — ​Анатолий Васильевич СОЛОДУН. Человек с большим опытом организатора в медицине, он помимо ежедневных задач выносит решения о дальнейшем развитии поликлиники, повышении качества стоматологической помощи калужанам.

С чего все началось

— Анатолий Васильевич, вы пришли в поликлинику всего через два года после открытия и остаетесь верны ей все последующие годы. Расскажите, как развивалась история первой городской стоматологической поликлиники.

— Городская стоматологическая поликлиника, ныне ООО «Стоматолог» открылась в 1972 году, а я пришел сюда работать врачом-­стоматологом в 1974 году. Так и остался, почти 48 лет работаю здесь.

В 1983 году меня назначили заместителем главного врача. Затем в 1988 году коллектив избрал меня главным врачом путем голосования.

Далее в силу текущих ситуаций в стране мы преобразовывались в различные организационно-­правовые формы хозяйствующего субъекта. С 1992 года ООО «Стоматолог», становится правопреемником городской стоматологической поликлиники.

До образования Фонда обязательного медицинского страхования поликлиника работала по договору оказания бесплатной стоматологической помощи с Калужским горздравотделом.

В 1993 году постановлением Верховного Совета РФ был создан Фонд обязательного медицинского страхования, и ООО «Стоматолог» заключило с ним договор на оказание жителям Калужской области бесплатной медицинской помощи по программе государственных гарантий. Необходимо отметить, что специализированная стоматологическая поликлиника ООО «Стоматолог» является единственным частным медицинским учреждением в Калужской области, которое работает в рамках государственно-­частного партнерства по оказанию стоматологической помощи населению. Подчеркну, что я категорически против формулировки «услуги». Услуги — ​это где-­то в другом месте. У нас — ​помощь.

О коллективе

— Как формировался и менялся коллектив поликлиники?

— Когда я пришел работать, в поликлинике было всего пять врачей-­стоматологов, остальные — зубные врачи. Было терапевтическое, хирургическое, детское, ортопедическое отделения. И как все помещались, ​не представляю. У заведующих отделением не было отдельных кабинетов.

Поликлиника была единственной городской стоматологической. В 1983 году детское отделение переехало в построенную областную детскую стоматологическую поликлинику на ул. Вилонова, 35, мы расширились. Кадровый состав менялся: были зубные врачи, стали приходить врачи-­стоматологи.

В стенах нашей поликлиники работали профессионалы, которые в дальнейшем занимали руководящие должности в министерстве или возглавляли другие стоматологические поликлиники города.

Сейчас у нас трудятся 35 врачей, из них 43% имеет высшую квалификационную категорию, 23% врачей имеет I и II квалификационную категорию.

Анатолий Васильевич Солодун возглавляет стоматологическую поликлинику 34 года. Под руководством этого талантливого врача, грамотного и авторитетного руководителя, обладающего лучшими человеческими качествами, в ООО «Стоматолог» работают исключительно профессионалы, которые оказывают калужанам именно стоматологическую помощь, а не услуги. Приоритет поликлиники — ​качество лечения, внимательное отношение к пациентам и абсолютный результат.

За последние пять лет к нам пришли только четыре молодых специалиста. Раньше приходили и по 10 человек. До недавнего времени мы были базовой клиникой, где проходили практику студенты Смоленского и Московского медицинских университетов. Мы всегда готовы учить молодых специалистов.

Для врача-­стоматолога главное — ​голова и руки. А мануальные навыки приходят только с опытом, то есть врачом становятся по прошествии 5-7 лет непрерывной работы.

Отрадно, что есть хорошие ребята, с желанием научиться. Только такие у нас и остаются. В поликлинике есть доктор, стаж которого более 10 лет. Когда он пришел, не знал, как подойти к креслу. Но выделялся упорством и желанием научиться: буквально не выходил из поликлиники, мог на две смены оставаться. И теперь он прекрасно работает, руки — ​золотые, голова — ​светлая. Становление произошло.

Молодые специалисты работают прекрасно. У них есть желание учиться дополнительно на курсах в выходные дни. В будущем они станут хорошими врачами.

В коллективе широко применятся метод наставничества. За молодыми специалистами закрепляются опытные врачи-наставники, которые помогают в освоении специальности.

Коллектив поликлиники — ​это квалифицированные специалисты. Обучение проходит постоянно, все проходят аккредитацию. И требование к молодым врачам у нас такое: пришел — ​работай, учись. Врач должен учиться всю жизнь. Возможностей для этого у наших врачей достаточно.

Ординатуру окончили пять человек. Ребята очень серьезные. Молодцы, стараются, работают хорошо.

В настоящее время происходит смена врачебного кадрового состава, т. к. некоторые врачи-­стоматологи, выработав трудовой стаж, ушли на заслуженный отдых. Им на смену приходит молодое поколение с большим желанием трудиться в коллективе.

Уровень — ​не хуже Москвы

— Расскажите, как за полвека изменился уровень оказания стоматологической помощи.

— Если говорить о технологиях и материалах в стоматологии — ​в 70-80-х годах страна отставала от Запада лет на 15. В 90-х годах я был в стоматологической командировке на Кубе. Мы ездили туда, чтобы попросить приехать и обучить нас, смотрели, как там работают врачи. Тогда для нас многое было открытием: оборудование, материалы.

За последние десятилетия в стране произошел огромный рывок в развитии стоматологической помощи. Мы нисколько не отличаемся по уровню лечения от заграничного. В нашу поликлинику, к примеру, очень много москвичей приезжает лечиться и протезироваться в выходные дни. Потому что материалы и технологии у нас те же самые, но лечение дешевле. И даже в чем-­то мы превосходим уровень московских поликлиник. Новые технологии, много материалов, большой выбор. Несмотря на санкции, качество помощи не пострадает.

Наши пациенты получают всю необходимую помощь: лечение кариеса зубов, его осложнений, заболеваний слизистой оболочки полости рта, удаление зубов, имплантация, амбулаторные операции, сложное протезирование, несъемное протезирование, профессиональная гигиена полости рта, отбеливание зубов и многое другое. Для калужан открыты все возможности современной стоматологической помощи. Для этого у нас есть современное оборудование и профессионалы.

— Какие задачи для стоматологии вы обозначили на перспективу? Что планируете сделать для поликлиники?

— Для улучшения качества лечения необходима модернизация оборудования. Есть необходимость в приобретении аппаратов для лечения сложных стоматологических заболеваний. Для улучшения диагностики необходимо современное диагностическое оборудование, в частности КТ. Для ортопедического отделения планируется приобрести оборудование для изготовления виниров.

И, конечно, нельзя не коснуться важного вопроса кадров. Надеемся в будущем привлекать молодых специалистов.

Беседу вела Ланита Стойловская

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