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27 апреля родился калужский полицмейстер Евгений Трояновский

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 27.04.2022 07:50 0 464
27 апреля родился калужский полицмейстер Евгений Трояновский

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 27 апреля.

1854 – родился Евгений Иванович Трояновский (27.04.1854- ?). Статский советник Е.И.Трояновский 27 лет прослужил в должности калужского полицмейстера. За время службы был удостоен Благодарности императора Николая II, пяти наград и звания "Почетный гражданин Калуги". Особое внимание уделял благотворительной деятельности. 13 ноября 2008 года в Калуге на здании бывшего Городского полицейского управления (Луначарского, 42/9), где с 1908 по 1912 год работал Трояновский, установлена мемориальная доска.

1861 – родился Сергей Дмитриевич Горчаков (27.04.1861 - 3.06.1927).  Князь, действительный статский советник, церемониймейстер двора его Императорского величества с 1909 по 1915 г. он был калужским губернатором.  После революции 1917 года судьба его сложилась трагически: был арестован, отбывал срок в Бутырской тюрьме и Тобольском изоляторе, умер от сыпного тифа, реабилитирован в 1993 году. В октябре 2012 года правнучка С.Д. Горчакова Наталья Павловна Рашдауи приезжала в Калугу и выступила на краеведческой конференции «Калуга в шести веках» с докладом «Судьбы, утерянные временем. Горчаковы, XX век».

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 27.04.2022 07:50 0 464
Тэги: история калуги
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