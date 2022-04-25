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25 апреля в Калуге установили самолет ИЛ-18

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 25.04.2022 07:50 0 226
25 апреля в Калуге установили самолет ИЛ-18

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 25 апреля.

1908 – рекордный разлив Оки - 16 м 77 см

1919 – родился Александр Яковлевич Унтилов (1919 – 2019). Непростая жизнь выпала людям его поколения. В Красной армии служил с 1939 до 1948 года. Прошёл всю войну. Служил сапером в минно-подрывном взводе. Его худощавую, чуть сгорбленную фигуру калужане часто видели у Народного дома. Многие годы Александр Яковлевич возглавлял Городской совет ветеранов. В 2009 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин города Калуги». Ветеран Великой Отечественной войны А.Я.Унтилов был награжден многими правительственными наградами. Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» в числе других ветеранов он получил в Георгиевском зале Кремля лично от президента страны В. В. Путина.

1931 – уровень воды в Оке составил 15 м 44 см.

1982 – в нынешнем сквере им. Воронина был установлен самолет ИЛ-18. В нём планировали разместить детский кинотеатр «Полёт». Но идее не суждено было сбыться. Против устройства кинотеатра в салоне самолета выступили пожарные, кинотеатр так и не открыли, а самолёт убрали в конце 1983 года, сдав на металлолом.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 25.04.2022 07:50 0 226
Тэги: история калуги
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