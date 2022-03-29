29 марта в Калугу приезжал Путин

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 29 марта.

1822 – в селе Колышево Перемышльского уезда Калужской губернии родился Иван Семёнович Унковский (29.03(10.04).1822 – 11(23)08.1886) — будущий русский адмирал, кругосветный мореплаватель, сенатор, исследователь Японского моря и залива Петра Великого. В 1861—1877 годах — ярославский военный и гражданский губернатор.

1860 – при Канцелярии калужского губернатора Арцимовича Виктора Антоновича (1820-1893) была учреждена «губернаторская» библиотека. 14 сентября 2009 года, спустя почти 150 лет, в Администрации губернатора Калужской области вновь открылась библиотека. 30 апреля 2021 г. на базе Калужской областной научной библиотеки им В.Г. Белинского состоялось открытые сектора «Губернаторская библиотека» при Краеведческо-информационном центре.

1928 – организация Калужского Общества туристов.

2007 – в Калуге прошло заседание президиума Государственного Совета РФ по вопросам эффективности использования результатов космической деятельности. Президент России Владимир Путин посетил Дом-музей Константина Эдуардовича Циолковского, Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского, возложил цветы на могилу ученого.

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