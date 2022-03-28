28 марта родился ученый Павел Голубицкий

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 28 марта.

1845 – родился Павел Михайлович Голубицкий (28(16).03.1845 – 9.02(27.01)1911). Ученый, изобретатель в области отечественной телефонии Павел Михайлович с середины 70-х годов XIX в. жил в Тарусском уезде Калужской губернии. Голубицкий усовершенствовал основные элементы телефонного аппарата; сконструировал специальную телефонную аппаратуру; изменил систему питания в телефонных сетях и сконструировал коммутаторское оборудование. 1(12) августа 1885 г. в Калуге начала действовать телефонная станция на 6 номеров, оборудованная телефонами и микрофонами Голубицкого.14 декабря 1885 года было подписано "Свидетельство Канцелярии калужского губернатора об устройстве изобретателем П. М. Голубицким телефонного сообщения в городе Калуге". Изобрел коммутатор телефонных линий, первый внедрил телефонную связь на железнодорожном транспорте. Похоронен на погосте Спас-Городец у села Юрятино Тарусского уезда на берегу реки Протвы.

1998 – в Кременках организован мемориальный музей Е.Р.Дашковой с участием Московского гуманитарного института им. Е.Дашковой.

2009 - в Калуге (ул. Ленина, д.69) открыта мемориальная доска памяти Павла Тимофеевича Перминова, архитектора города в 1964-1984 гг. П.Т.Перминов был одним из создателей известных исторических памятников: к 600-летию Калуги, памятник боевой славы русского оружия "Пушки" (Калуга), памятник медицинским работникам - участникам Великой Отечественной войны (Калуга), памятник погибшим в Великой Отечественной войне (Малоярославец).

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