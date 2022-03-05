В Калужской области разрешили вернуться на работу непривитым от коронавируса

В пятницу, 4 марта, глава управления Роспотребнадзора по Калужской области Светлана РОЖКОВА подписала постановление №9, которое отменяет запрет на работу для тех, кто не привился от коронавируса. Текст документа опубликован на сайте ведомства.

- Пункт 2.5 и пункт 2.5.1 признать утратившим силу с 4 марта 2022 года, - говорится в постановлении Роспотребнадзора.

Напомним, в Калужской области работодатели отстраняли от работы тех, кто не сделал прививку до 16 ноября 2021 года.

Также постановлением губернатора сняты ограничения на работу для сотрудников старше 60 лет.

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