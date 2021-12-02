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В Калужской области Советы отцов предложили создать во всех районах

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.12.2021 15:10 4 376
В Калужской области Советы отцов предложили создать во всех районах

В четверг, 2 декабря, в Калуге заместитель губернатора Василий БЫКАДОРОВ провел заключительное в 2021 году заседание комиссии по профилактике правонарушений при правительстве области. Одна из главных тем обсуждения - практика создания Советов отцов в школах.

Работа в этом направлении ведется уже более двух лет - с сентября 2019 года.

Как сообщил председатель областного Совета отцов, руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» Сергей Плотников, в День отца, 17 октября, во всех школах прошли мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей и роли отца в семье.

Плотников отметил, что Советы отцов объединили мужчин, готовых бескорыстно работать на укрепление роли семьи в обществе и личным примером утверждать образ отца как защитника семейных ценностей.

Члены Советов отцов стали инициаторами важных законодательных инициатив. Среди них – предложение обязать застройщиков оборудовать все пластиковые окна специальными ограничителями во избежание выпадения детей, а также запретить высаживать из транспортных средств детей и школьников до 16-летнего возраста.

По состоянию на ноябрь 2021 года муниципальные советы отцов созданы в Дзержинском, Жуковском, Мосальском, Кировском районах, а также в Калуге и Обнинске.

Ведется работа по созданию Советов в Бабынинском, Барятинском, Думиничском, Жиздринском, Износковском, Козельском, Куйбышевском, Медынском, Мещовском, Спас-Деменском, Сухиничском и Ульяновском районах.

Василий Быкадоров попросил распространить данную практику по всей территории области. Он подчеркнул, что основная цель Советов отцов - укрепление связи семьи и школы в деле воспитания подрастающего поколения, содействие в планировании и организации профилактической работы с неблагополучными семьями, профилактика безнадзорности, обобщение и распространение опыта успешных семей, повышение ответственности родителей за воспитание детей. В особом внимании нуждаются дети из неполных семей, имеющие проблемы в поведении и успеваемости. С ними должна проводиться индивидуальная работа, в том числе совместно с Советами отцов и представителями правоохранительных органов. Не менее важно и военно-патриотическое воспитание школьников, считает Быкадоров.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.12.2021 15:10 4 376
Тэги: общество область
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